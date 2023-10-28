Как правильно отказаться от повестки: объяснение юриста

Украинцы должны знать по каким причинам и как можно отказаться от вручения повестки на улице.

В Украине продолжается общая мобилизация, и после получения повестки каждому гражданину призывного возраста нужно пройти медицинское освидетельствование. Он определяет, пригоден ли человек к военной службе. В некоторых случаях призывник может отказаться от получения повестки от территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Есть ли способы, как законно отказаться от вручения этого документа, РБК-Украина объяснила юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян.

"Такой вариант развития событий возможен и вполне законен в отдельных случаях, однако следует понимать все риски и то, что отказаться от получения повестки без объективных причин нельзя", — отмечает юрист.

То есть для отказа в получении повестки призывник должен иметь конкретные и уважительные причины, среди которых:

если в документе указаны неправильные данные получателя (повестка может быть адресована кому-то другому)

повестку вручает неуполномоченное для этого лицо

нет печати/подписи комиссара ТЦК и СП

Таким образом, если при вручении повестки вы заметили объективные ошибки, есть возможность отказаться от ее подписания. В таком случае сотрудник ТЦК и СП должен составить акт об отказе от получения повестки в присутствии свидетелей.

"Однако помните, что незначительная ошибка в повестке не является уважительной причиной отказа от получения повестки или неприбытия в ТЦК и СП в понимании требований закона, и в случае неявки в указанное время наступает административная ответственность, которая предусматривает уплату штрафа, а при наличии соответствующих оснований может наступать уголовная ответственность. Следовательно, следует исходить из содержания и общего осознания самого вызова в ТЦК и СП", — добавила она.

"После фиксации вашего отказа от получения повестки и составления акта дело передается на рассмотрение руководителям ТЦК и СП, который в результате может взыскать штраф за нарушение правил военного учета", — говорит юрист.

Штраф можно обжаловать в суде, где ТЦК и СП будет доказывать, что вы нарушили правила учета, то есть ответственность наступает именно за нарушение правил учета, а не за то, что вы отказались от повестки, добавляет она.

Напомним, сегодня в Украине существует 4 вида документов, которые можно назвать общеизвестным термином повестка. Это повестка для уточнения учетных данных, повестка на прохождение военно-врачебной комиссии, повестка на призыв в армию и мобилизационное распоряжение. Как должна выглядеть повестка, какие данные должны быть указаны – читайте в новости.

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