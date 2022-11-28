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Как правильно открывать бутылку с маслом, чтобы сэкономить: мало кто об этом знает

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
3011
Время на прочтение
1 мин
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Как правильно открывать бутылку с маслом, чтобы сэкономить: мало кто об этом знает

Как правильно открывать бутылку масла

Чтобы сэкономить масло при жарке продуктов, нужно правильно открывать бутылку, рассказываем как.

Для многих знакома ситуация, когда наливаешь растительное масло на сковородку для жарки и разливаешь его по всей сковородке. Таким образом, не только тратится много масла, но и можно ненароком испортить продукты. Чтобы экономно наливать масло, не обязательно покупать специальный дозатор, достаточно знать, как правильно открывать бутылку.

Нужно правильно использовать кольцо в бутылке для масла, которое 90% потребителей выбрасывает в помойку. Хотя именно эта часть самая важная в крышке, именно это кольцо может стать дозатором и сэкономить масло.

Чтобы открыть бутылку масла

  • Нужно потянуть за кольцо и вытащить защитную вкладку.
Оторвать верхнюю крышку бутылки / ©
Оторвать верхнюю крышку бутылки
  • Теперь возвращаем прокладку на место, но уже кольцом внутрь.
как правильно открывать бутылку с маслом / ©
как правильно открывать бутылку с маслом
  • Переверните петелькой вниз и вставьте в горлышко с прорезями.
как правильно открывать бутылку с маслом / ©
как правильно открывать бутылку с маслом
  • Заглушку вставить в горлышко бутылки горизонтально, слегка нажав на нее пальцем так, чтобы сдвинуть ее немного в сторону и высвободить несколько отверстий.
Как открывать бутылку масла / ©
Как открывать бутылку масла

Теперь колечко выполняет функцию дозатора, масло льется тонкой струйкой.

Как открывать бутылку с маслом / ©
Как открывать бутылку с маслом

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Дата публикации
Просмотры
3011
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