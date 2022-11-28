Как правильно открывать бутылку с маслом, чтобы сэкономить: мало кто об этом знает

Для многих знакома ситуация, когда наливаешь растительное масло на сковородку для жарки и разливаешь его по всей сковородке. Таким образом, не только тратится много масла, но и можно ненароком испортить продукты. Чтобы экономно наливать масло, не обязательно покупать специальный дозатор, достаточно знать, как правильно открывать бутылку.

Нужно правильно использовать кольцо в бутылке для масла, которое 90% потребителей выбрасывает в помойку. Хотя именно эта часть самая важная в крышке, именно это кольцо может стать дозатором и сэкономить масло.

Чтобы открыть бутылку масла

Нужно потянуть за кольцо и вытащить защитную вкладку.

Оторвать верхнюю крышку бутылки

Теперь возвращаем прокладку на место, но уже кольцом внутрь.

как правильно открывать бутылку с маслом

Переверните петелькой вниз и вставьте в горлышко с прорезями.

как правильно открывать бутылку с маслом

Заглушку вставить в горлышко бутылки горизонтально, слегка нажав на нее пальцем так, чтобы сдвинуть ее немного в сторону и высвободить несколько отверстий.

Как открывать бутылку масла

Теперь колечко выполняет функцию дозатора, масло льется тонкой струйкой.

Как открывать бутылку с маслом

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