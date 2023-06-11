Как правильно пасинковать помидоры для хорошего урожая: советы и особенности

Что дает пасынкование помидоров, когда, как и сколько раз нужно пасынковать помидоры, чтобы получить большой урожай

Для обеспечения обильного плодоношения томаты, как и любая другая культура, нуждаются в тщательном уходе. Их нужно подкармливать, защищать от болезней и вредителей, регулярно поливать и правильно формировать кусты. Одним из важных аспектов ухода за помидорами является пасынкование. Но что же означает пасынкование томатов и как правильно его выполнять?

Что такое пасынкование помидоров и зачем его проводят

Пасынкование томатов – это процесс удаления пазушных, боковых побегов, растущих из пазухов листьев между стеблем растения и главным стеблем. Эти побеги, известные также как пасынки, имеют тенденцию потреблять много питательных веществ и энергии, что может привести к уменьшению плодоношения и ухудшению качества плодов. Поэтому пасынкование помогает растениям перераспределить ресурсы на рост и развитие плодов, что способствует большему урожаю и улучшению качества плодов.

Преимущества пасынкования томатов очевидны.

Во-первых, это позволяет растениям сосредоточиться на плодоношении, а не на ненужном росте зелёной массы. Убирая пасынки, мы побуждаем растение сконцентрировать свои ресурсы на формировании и созревании плодов. Это приводит к увеличению количества плодов и улучшению качества их вкусовых характеристик.

Пасынкование также способствует улучшению проветриваемости кустов томатов. Густо заросшие кусты могут страдать от недостаточной циркуляции воздуха, что создает благоприятные условия для развития грибковых и бактериальных заболеваний. Удаление пасынков способствует созданию более просторной и проветриваемой структуры куста, что уменьшает риск заболеваний и способствует общему здоровью растения.

Улучшение освещенности является важным фактором успешного роста урожая. Многие боковые побеги на томатных кустах могут создавать густую заросль, что препятствует прямому попаданию солнечных лучей на плоды. Это может приводить к тому, что урожай будет созревать медленнее, вкус помидоров может ухудшаться.

Одним из преимуществ пасынки является возможность создания более плотных насаждений. Когда томаты не формируются, они занимают больше пространства, мешая соседним растениям. Удаление пасынков позволяет кустарникам быть компактнее, что способствует эффективному использованию доступного места и улучшает обработку и уход за культурой.

Когда и как пасинковать помидоры

Пасынки появляются вместе с появлением цветов на помидорах. Как только на растении появится первый пасынок, все те, которые будут размещаться ниже него, можно удалять.

Оптимальное время для пасынкования – когда пасынки достигают длины 4-5 см. В этот момент они легко отделяются от стебля, не причиняя вреду растению. Не нужно ждать, когда он подрастет. Если удалить молодой пасынок, остается небольшая «ранка» на быстро заживающем стебле. А поврежденное место после удаления большого пасынка может инфицироваться.

Пасынки можно удалять как вручную, так и с помощью специального садового инструмента, например острого садового ножа, который перед этим нужно продезинфицировать.

Удалять пасынки важно в сухую и солнечную погоду во избежание распространения заболеваний и заражения растения из-за проникновения влаги внутрь.

Сколько раз нужно пасинковать помидоры Сколько раз нужно пасинковать помидоры, зависит от сорта томатов, условий их выращивания. Рекомендуется проводить пасынкование помидоров несколько раз в течение вегетационного периода растения. Первое пасынкование обычно выполняют, когда пасынки достигают длины около 4-5 сантиметров. Следующие пасынки можно удалять при их появлении. Сколько пасынковать может отличаться в зависимости от сорта томатов. Некоторые сорта, в частности низкорослые или детерминантные сорта, не требуют частой пасынки, поскольку они формируют компактный куст и имеют ограниченное количество пасынков. Другие сорта, такие как неконтролируемые или индетерминантные сорта (томаты, имеющие неограниченный рост), могут иметь много боковых побегов и требовать регулярного пасынкования. Некоторые эксперты советуют повторять пасынкование 1-2 раза в неделю, другие утверждают, что чаще раза в 10-14 дней пасынкование делать не стоит. Способы и сроки пасынкования различаются в зависимости от разных сортов и места выращивания томатов. Как правильно пасинковать помидоры в открытом грунте Чаще в открытом грунте выращивают детерминантные, штамбовые сорта помидоров из-за того, что они ограничены в росте. Многие из этих сортов вообще не нуждаются в пасынковании или требуют лишь легкой коррекции куста. Плодоношение помидоров в открытом грунте ограничено по срокам. Растения очень зависят от погодных условий, и когда наступает сентябрь, ночи становятся холодными увеличивается вероятность заражения растений грибковыми заболеваниями. Поэтому для того чтобы помидоры успели дорасти до полной зрелости, необходимо, чтобы плоды завязались не позднее середины августа. Самый легкий метод пасынкования помидоров в открытом грунте предполагает свободный рост куста в течение первой половины лета. А в начале августа, когда плоды уже завязались, проводится пасынкование – все боковые побеги прищипываются выше 2-3 листьев от плодоножки. Цветки также нужно удалять, поскольку они уже не успеют сформировать плоды, но заберут силу у растения. Заметим, что этот метод хотя и более простой, но менее эффективен, поскольку питание перераспределяется на последних этапах роста куста. Второй способ заключается в регулярном удалении боковых побегов. Это более универсальный подход, обеспечивающий лучший контроль над ростом и формой куста помидоров. Пасынкование таких помидоров рекомендуется проводить 1 раз в 10 дней в зависимости от погодных условий и скорости роста растений. Растения формируют в виде 1-3 стволов, оставляя главный побег и максимум 2 боковые побеги, расположенные выше первой цветочной кисти. Все остальные побеги регулярно удаляются. Как эффективно пасинковать помидоры в теплице для увеличения урожая В теплицах для выращивания используются преимущественно индетерминантные сорта помидоров. Такие сорта не ограничены в росте, что означает, что растения могут долгое время продолжать формировать новые цветоносы и плоды. Пасинковать помидоры в теплице рекомендуется 1 раз в неделю. У высокорослых сортов помидоров необходимо удалять все пасынки. Это позволяет растениям направлять свою энергию только на формирование головного стебля и развитие плодов на нем. Во второй половине августа эксперты рекомендуют прищипывать верхушки индетерминантных сортов помидоров, что должно приостановить их рост.

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