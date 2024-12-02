Как правильно передать "тысячу Зеленского" на ВСУ: в Кабмине объяснили

Шмыгаль прокомментировал, действительно ли "тысячу Зеленского" можно будет перечислить только на счет государственной благотворительной платформы UNITED24.

Деньги по программе "Зимняя е Поддержка", или как ее называют в народе "тысячу от Зеленского" можно будет потратить на донаты для ВСУ.

Как это сделать, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире телемарафона в слоте 1+1.

По его словам, данную поддержку можно использовать для донатов для ВСУ с помощью официально зарегистрированных украинских благотворительных фондов.

Шмыгаль прокомментировал, действительно ли "тысячу Зеленского" можно будет перечислить только на счет государственной благотворительной платформы UNITED24.

"UNITED24 – крупный благотворительный проект, куда можно задонатить. Но так же и на другие фонды, организации, счета. Благотворительным организациям, ведущим деятельность в соответствии с требованиями закона Украины "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях", – говорит премьер.

Речь идет об официально зарегистрированных благотворительных фондах и организациях. Они должны принимать оплату в соответствии с правилами платежных систем и должны иметь категорию предприятия МСС – код 8398. Это код, которым фиксируется благотворительная деятельность.

"Банку" не пополнишь

Тысячу можно будет выслать на счет благотворительной организации.

"Должны быть благотворительные счета. Невозможно будет пополнить "банку". Это должен быть перерасчет на счет благотворительной организации. Такое требование необходимо для того, чтобы не было злоупотреблений этими средствами, чтобы они действительно шли на благотворительность", — пояснил Шмыгаль.

Напомним, 25 октября президент Владимир Зеленский анонсировал новую программу — по тысяче гривен на человека

В целом на "Зимнюю е-поддержку" правительство выделит 5 млрд гривен, переведя средства из программы кэшбека. По словам нардепов Железняка и Южаниной, дополнительные 3,8 млрд грн на кэшбек и "1000 от Зеленского" забрали из других программ. В частности, из программ поддержки бизнеса и разминирования.

Пользователи же соцсетей отреагировали либо скептически, либо с юмором на идею выплат.

Новости ТСН 15:00 2 декабря. На что потратить тысячу от государства? Открытие Подольского моста

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