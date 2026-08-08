Как правильно перейти с бронирования на отсрочку

Мобилизация продолжается / © ТСН

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Военнообязанному лучше не увольняться с работы, пока у него не обновится основание для освобождения от мобилизации.

На портале «Юристи.UA» объяснили детали.

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По закону человек может иметь бронирование и параллельно оформлять отсрочку. Пока соответствующего решения не будет — бронь будет гарантировать, что военнообязанного не мобилизуют.

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Как рассказал юрист Владислав Дерий, человек не должен быть безработным для оформления отсрочки по уходу. То есть бронирование лучше не отменять раньше.

«Если вы уволитесь, то работодатель аннулирует бронирование и сообщит о вас ТЦК. Если после этого возникнут сложности с получением Акта установления факта осуществления ухода, или ТЦК откажет в предоставлении отсрочки по каким-либо причинам (например, неполный пакет документов), вы останетесь без оснований для отсрочки и будете подлежать призыву по мобилизации», — отметил Дерий.

Напомним, Кабинет министров изменил порядок предоставления отсрочок от мобилизации. Военнообязанные смогут переоформить действующую отсрочку, если получили другое законное основание, в то же время предварительная отсрочка будет действовать до принятия решения по новому заявлению, сообщило Министерство обороны.

Если военнообязанный не состоит на военном учете или уже имеет отсрочку, новое заявление не будут формировать. Исключение составляют случаи переоформления отсрочки или когда до истечения срока осталось менее 30 дней.

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Порядок предоставления отсрочок от мобилизации определяется законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и правительственными постановлениями. Отсрочку могут получить, в частности, студенты, многодетные родители, лица, ухаживающие за близкими родственниками, а также другие категории граждан, определенные законом.

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