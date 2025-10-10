ТСН в социальных сетях

Как правильно подключать электроприборы по возвращении света: в ГСЧС объяснили

Во избежание аварий и пожаров следует знать правила заживления электрических приборов после того, как свет появится.

Отключение света

Отключение света / © iStock

Украинцы призвали правильно подключать электроприборы после включения света. Одномоментное заживление нескольких может представлять угрозу.

Об этом сообщает ГСЧС.

Как избежать аварий

В ГСЧС объяснили, чем грозит одномоментное подключение большого количества приборов после длительного отсутствия электроэнергии.

"Отсутствует электроэнергия, а вы уже мысленно планируете, как, как только она появится, сразу же включите электрочайник, разогреете еду в микроволновке и загрузите вещи в стиральную машину? Не так быстро!", - просят энергетики.

Да, есть несколько простых правил во избежание аварий, поломок техники и пожара:

  • в момент, когда свет будет отсутствовать – отсоедините от сети все приборы, потребляющие много электроэнергии;

  • когда электроэнергия появляется – не спешите включать все приборы вместе;

  • электрогенераторы и насосные станции подключайте к сети не менее чем через 20 минут после появления света – они потребляют очень много электроэнергии, а потому могут вызвать перенапряжение в сети.

Ранее мы писали об улучшении ситуации с водоснабжением и электроэнергией в Киеве и регионах Украины.

Да:

  • водоснабжение полностью восстановили — и речь идет о всех районах столицы;

  • работы по восстановлению электроснабжения продолжаются - с ночи заживлено 540 тысяч потребителей Киева;

  • удалось запустить инфраструктуру водоснабжения в Кировоградской области - к утру обещают дать воду;

  • полностью заживлен — Черкасская область полностью заживлена;

  • отменены графики аварийных отключений - Донетчина;

  • аварийные отключения продолжают применяться в отдельных районах Киева, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской областях;

  • отключение для промышленности - в Днепропетровской области и в Запорожье

  • графики почасовых отключений (три очереди) - Черниговщина.

