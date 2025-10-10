- Дата публикации
Как правильно подключать электроприборы по возвращении света: в ГСЧС объяснили
Во избежание аварий и пожаров следует знать правила заживления электрических приборов после того, как свет появится.
Украинцы призвали правильно подключать электроприборы после включения света. Одномоментное заживление нескольких может представлять угрозу.
Об этом сообщает ГСЧС.
Как избежать аварий
В ГСЧС объяснили, чем грозит одномоментное подключение большого количества приборов после длительного отсутствия электроэнергии.
"Отсутствует электроэнергия, а вы уже мысленно планируете, как, как только она появится, сразу же включите электрочайник, разогреете еду в микроволновке и загрузите вещи в стиральную машину? Не так быстро!", - просят энергетики.
Да, есть несколько простых правил во избежание аварий, поломок техники и пожара:
в момент, когда свет будет отсутствовать – отсоедините от сети все приборы, потребляющие много электроэнергии;
когда электроэнергия появляется – не спешите включать все приборы вместе;
электрогенераторы и насосные станции подключайте к сети не менее чем через 20 минут после появления света – они потребляют очень много электроэнергии, а потому могут вызвать перенапряжение в сети.
Ранее мы писали об улучшении ситуации с водоснабжением и электроэнергией в Киеве и регионах Украины.
Да:
водоснабжение полностью восстановили — и речь идет о всех районах столицы;
работы по восстановлению электроснабжения продолжаются - с ночи заживлено 540 тысяч потребителей Киева;
удалось запустить инфраструктуру водоснабжения в Кировоградской области - к утру обещают дать воду;
полностью заживлен — Черкасская область полностью заживлена;
отменены графики аварийных отключений - Донетчина;
аварийные отключения продолжают применяться в отдельных районах Киева, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской областях;
отключение для промышленности - в Днепропетровской области и в Запорожье
графики почасовых отключений (три очереди) - Черниговщина.