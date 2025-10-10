Как правильно подключать электроприборы по возвращении света: в ГСЧС объяснили

Отключение света / © iStock

Украинцы призвали правильно подключать электроприборы после включения света. Одномоментное заживление нескольких может представлять угрозу.

Об этом сообщает ГСЧС.

Как избежать аварий

В ГСЧС объяснили, чем грозит одномоментное подключение большого количества приборов после длительного отсутствия электроэнергии.

"Отсутствует электроэнергия, а вы уже мысленно планируете, как, как только она появится, сразу же включите электрочайник, разогреете еду в микроволновке и загрузите вещи в стиральную машину? Не так быстро!", - просят энергетики.

Да, есть несколько простых правил во избежание аварий, поломок техники и пожара:

в момент, когда свет будет отсутствовать – отсоедините от сети все приборы, потребляющие много электроэнергии;

когда электроэнергия появляется – не спешите включать все приборы вместе;

электрогенераторы и насосные станции подключайте к сети не менее чем через 20 минут после появления света – они потребляют очень много электроэнергии, а потому могут вызвать перенапряжение в сети.

