Как правильно погружаться на Крещение: советы безопасного купания

Спасатели не советуют находиться в холодной воде дольше 30 секунд.

На Закарпатье спасатели учили людей правильно погружаться на Крещение. На берегу реки Уже водолазы провели мастер-класс и показали, какие ошибки январского купания могут привести к серьезным проблемам со здоровьем или даже внезапной смерти.

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Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок.

По словам спасателей, прыжок в ледяную воду может вызвать спазм сосудов и даже остановку сердца. Чтобы экстремальное погружение прошло без последствий, говорят, организм желательно готовить раньше времени, а нырять только в специально обустроенных местах.

Кроме того, не советуют находиться в холодной воде дольше 30 секунд.

На Закарпатье спасатели учили людей правильно погружаться в Крещение | Новости Украины

"В каждом районе должны быть определены места, где можно купаться. Обязательно должна быть не горная река, ведь там стремительное течение, а оборудованное место. Будет установлен водолазно-спасательный пункт и там, кроме наших сотрудников, будут еще и работники экстренной медицинской помощи", — сказала спикер ГСЧС Закарпатья Наталья Батыр.

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