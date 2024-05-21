Как правильно пользоваться генераторами и павербанками: в ГСЧС напомнили правила безопасности во время блэкаутов

Представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Анатолий Шкарбута подчеркнул, что во время отключений света граждане пользуются резервными источниками питания – это приводит к увеличению количества пожаров от них.

Об этом он рассказал в эфире "Громадського радио".

Он отметил, что в Украине за этот год возникло более 26 тысяч пожаров и более 3,5 тысяч пожаров произошло в результате нарушения правил пожарной безопасности во время эксплуатации электроустановок. Основные причины возникновения пожаров, когда выключают свет – неправильная эксплуатация или эксплуатация некачественного оборудования гражданами.

Анатолий Шкарбута напомнил, что гражданам, проживающим в квартирах многоэтажных домов, запрещено законодательством пользоваться электрогенераторами (бензиновыми, газовыми, дизельными).

Если в случае пожара это приведет к травмам или смерти – за это грозит уголовная ответственность. Электрогенераторами могут пользоваться только жильцы частных домов.

"Генератор должен быть установлен на безопасном расстоянии от дома. Это обычно шесть метров. И стена, возле которой он устанавливается, должна быть без окон, без дверей. Ни в коем случае нельзя устанавливать электрогенераторы в зданиях, тем более жилых… Также нужно уделять внимание заправке электрогенераторов бензином, газом, другими горюче-смазочными материалами. Именно во время этого процесса возникает больше пожаров. Заправлять электрогенератор нужно, когда он охладел", - рассказал представитель ГСЧС.

Тем, кто проживает в квартирах многоквартирных домов, рекомендуют пользоваться павербанками, зарядными станциями, другими аккумуляторными установками – они более безопасны.

"В первую очередь во время пользования такими резервными источниками питания необходимо следить за приобретением качественного оборудования, чтобы оно было сертифицировано. Потому что много дешевого сейчас на нашем рынке такого оборудования есть, которое оказывается некачественным. И в большинстве случаев пожары происходят именно из-за этого", — подчеркнул Анатолий Шкарбута.

Эксперт напомнил, что павербанки нельзя заряжать в постели, ведь это может повлечь загорание постельного белья. Нужно, чтобы возле заряжаемого устройства не было горючих предметов.

Напомним, "Укрэнерго" обновило графики отключения света на 21 мая.

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