Как правильно пользоваться генератором: важны советы от Минздрава, которые могут сохранить жизнь

Минздрав предупреждает, что при использовании генераторов электроэнергии следует четко соблюдать правила безопасности, чтобы предотвратить несчастные случаи.
В Министерстве здравоохранения дали рекомендации по безопасному использованию генераторов.
Соответствующие правила появились на сайте Правительства Украины.
Минздрав прежде всего отмечает, что о запрещении использования подобных электроприборов детям.
Кроме того:
- Купите только сертифицированную продукцию и только в лицензированных точках продаж. Внимательно следуйте инструкциям изготовителя.
- Генераторы и топливо должны использоваться только на открытом воздухе не менее 6 метров от окон, дверей и гаражей.
- Держите генератор сухим, защищайте от дождя и затопления. Прикосновение к мокрому генератору или устройствам, подключенным к нему, может привести к поражению электрическим током.
- Перед заправкой дайте генератору остыть. Топливо, пролитое на горячие детали двигателя, может вспыхнуть.
- Установите в помещении детекторы угарного газа.
- Обязательно приобретите огнетушитель и держите его рядом на видном и легкодоступном месте.
Напомним, в Киевской области от отравления угарным газом пострадали две семьи, в том числе 4-летний ребенок. Еще один человек погиб.
Ранее в Киеве из-за отключения электроэнергии от угарного газа погибли трое молодых людей: супруги курсантов и их 17-летняя соседка. Все они отравились газом из-за сбоя в работе вентиляции.
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