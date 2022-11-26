Как правильно пользоваться генератором: важны советы от Минздрава, которые могут сохранить жизнь

Минздрав предупреждает, что при использовании генераторов электроэнергии следует четко соблюдать правила безопасности, чтобы предотвратить несчастные случаи.

В Министерстве здравоохранения дали рекомендации по безопасному использованию генераторов.

Соответствующие правила появились на сайте Правительства Украины.

Минздрав прежде всего отмечает, что о запрещении использования подобных электроприборов детям.

Кроме того:

Купите только сертифицированную продукцию и только в лицензированных точках продаж. Внимательно следуйте инструкциям изготовителя.

Генераторы и топливо должны использоваться только на открытом воздухе не менее 6 метров от окон, дверей и гаражей.

Держите генератор сухим , защищайте от дождя и затопления. Прикосновение к мокрому генератору или устройствам, подключенным к нему, может привести к поражению электрическим током .

, защищайте от дождя и затопления. Прикосновение к мокрому генератору или устройствам, подключенным к нему, может привести к . Перед заправкой дайте генератору остыть. Топливо, пролитое на горячие детали двигателя, может вспыхнуть .

. Установите в помещении детекторы угарного газа .

. Обязательно приобретите огнетушитель и держите его рядом на видном и легкодоступном месте.

Напомним, в Киевской области от отравления угарным газом пострадали две семьи, в том числе 4-летний ребенок. Еще один человек погиб.

Ранее в Киеве из-за отключения электроэнергии от угарного газа погибли трое молодых людей: супруги курсантов и их 17-летняя соседка. Все они отравились газом из-за сбоя в работе вентиляции.

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