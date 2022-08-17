Как правильно посадить малину осенью: основные моменты

Большинство садоводов высаживают малину весной, однако саженцы, посаженные после лета, дают в следующем году больший урожай. А еще кусты лучше приживаются на новом месте. Чтобы получить много плодов, нужно знать, как сажать малину осенью. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Если спросить садоводов, когда сажать малину, большинство скажет – весной. Но осенняя высадка имеет существенное преимущество над весенним — при равных условиях, если посадить малину в сентябре-октябре, кусты лучше приживаются и дают много плодов.

Когда сажать малину осенью: сроки

Однозначного ответа на этот вопрос дать невозможно. Дело в том, что срок высадки во многом зависит от определенных факторов: погодные условия, климатическая зона, сорт.

Однако следует отметить, что сажать малину нужно за 15-20 дней до наступления заморозков. Поэтому здесь лучше подбирать время в соответствии с особенностями климатической зоны, в которой вы живете.

Также нужно обратить внимание на готовность саженцев к высадке. Вам на помощь придет главный критерий – на корневой шейке появляются почки. У ранних сортов они появляются уже в начале сентября, а у поздних – к концу первого осеннего месяца.

Если посадить малину слишком поздно, она не успеет укорениться до наступления холодов. Если зима при этом без снега и морозная, саженец может погибнуть.

Как подготовить участок к высадке малины осенью

Чтобы понять, как сажать малину осенью, нужно сначала подобрать правильный участок. Этот кустарник будет прекрасно чувствовать себя в солнечном и защищенном от сквозняков месте.

В идеале место для предстоящей высадки малины готовят в течение 2 лет. По возможности на участке сажают сидераты. Если подготовить участок невозможно, выбирайте место, где до этого росли многолетние травы. Однако стоит отметить – малину не рекомендовано высаживать после пасленовой или земляники.

Как сажать малину осенью? Обратите особое внимание на почву. Эта культура любит супесчаные и суглинистые типы. Если участок имеет повышенную кислотность, его "гасят" известью. Оно способствует накоплению в почве фосфора и азота, улучшающих его структуру.

Выбор саженцев

Чтобы получить большой урожай, следует отдавать предпочтение только здоровым саженцам. Помните, что здоровое растение не сможет вырасти из больного кустика. Поэтому к выбору посадочного материала нужно подходить серьезно.

Высаживать советуют 20-сантиментровые саженцы, с побегами бриллиантом не менее 5 мм. Корневая система должна быть хорошо развитой.

Как правильно сажать малину? После приобретения кустики ставят в воду на двое суток, а затем обрезают все подсохшие стебли. Перед тем как закопать саженец в землю, корни нужно опустить в раствор коровяка (пропорции с водой 1:10).

Как сажать малину: методы высадки

Как садить малину осенью: методы / Фото: pixabay.com

Кустовая высадка

Этот метод считается наиболее распространенным и отлично подходит тем садоводам, которые не имеют много места в саду для малиновой плантации. Каждый кустик высаживается в отдельную ямку.

Как правильно сажать малину с помощью кустового метода:

Сделать разметку (здесь вам поможет веревка) – мж растениями нужно оставить интервал 0,7-0,9 м, а между отдельными рядами – 1,5-2 м. Выкопать ямки размером 30х30х30 см. Внести в каждый компост или перегной (3-5 кг), суперфосфат (30-35 г) и калийную соль (20-25 г). Перемешать удобрения с плодородной почвой. Сформировать углубление. Отряхнуть и слегка разровнять корешки малины. Расположить саженец в середине лунки – корневая система должна занять все пространство. Углубить саженец в землю так, чтобы почки были в земле на 2-3 см. После высадки почву вокруг ямки втоптать, а под куст влить 5 литров воды.

Ленточный метод

Это удобный и эффективный способ высадки малины. При этом используются траншеи.

Как правильно сажать малину с помощью ленточного метода:

Разметить ряды с помощью веревки, которую натягивают с севера на юг. Между рядами оставляют 2-2,5 метра. Затем выкопайте траншею глубиной 40 см. Вносят в почву те же удобрения, что и при кустовом методе. Готовят саженцы малины, а затем высаживают их в траншее на расстоянии 30-75 см друг от друга. Сами траншеи обязаны иметь длину 0,4-0,8 метров.

Очень важно почву перед высадкой малины разрыхлить. Так в нем лучше распределится влага. Кусты поливают в расчете 0,5 л на один кустик.

Зачастую вдоль траншеи устанавливают небольшой забор, к которому подвязывают кусты по мере их роста.

Уход за малиной после осенней высадки

Сразу после высадки кусты нужно подрезать (20-25 см). Это поможет им лучше развиваться и выпустить по весне новые побеги.

Чтобы уберечь в почве влагу, а также уберечь саженцы от заморозков, землю вокруг них мульчируют. Наилучшим вариантом мульчи выступает в этом случае сено, перегной, опилки, измельченные стебли кукурузы или подсолнечника. Защитный слой обязан иметь толщину более 5 см.

Также после первых морозов малину дополнительно засыпают слоем торфа (15-20 см). А весной, когда взойдет снег, торф убирают.