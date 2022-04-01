Как правильно посадить плодовые деревья весной, чтобы они хорошо прижились: основные правила

Весна - наилучшая пора для посадки теплолюбивых, чувствительных к морозам деревьев. О том, как правильно сажать деревья, рассказывает ТСН.ua.

Лучшее время, чтобы сажать фруктовые деревья – это осень, но далеко не все деревья сажают в это время года. Чувствительные к морозу деревья, такие как абрикосы, персики, слива, вишня, лучше сажать весной, именно в начале апреля.

Основные правила посадки плодовых деревьев

Выбрать правильное место и грунты. Это такое место, которое хорошо освещается в течении дня. Наиболее пригодны для фруктовых деревьев - супесчаные или суглинистые почвы. Чтобы уменьшить риск поражения вредителями или болезнями, при посадке желательно избегать мест, где раньше росли плодовые деревья. Если же это сделать невозможно, то высаживать вишню желательно на том же месте, где раньше росла вишня.

Нельзя высаживать дерево в подтапливаемых местах или на которых застаивается влага. При наличии грунтовых вод, залегающих близко к поверхности, выбирайте место для посадки на возвышении. Понять, что грунтовые воды залегают близко к поверхности, можно по чрезмерной влажности земли даже в сухую погоду.

Саженцы желательно посадить как можно скорее, как вы их купили. Если это невозможно, то хотя бы до посадки положить в прохладное и темное место. Перед высадкой саженцы нужно вытащить из наружной упаковки и осторожно размотать черную пленку. Корни саженцев перед посадкой замочить на 3-8 часов в воде. Если есть такая возможность в эту воду добавить стимулятор корнеобразования.

Яму нужно выкопать размером не менее 50*50*50 см. На дне ямы уложить перемешанный некислый торф, перепрелую органику. Корни не должны напрямую контактировать с удобрениями. Разместите дерево в лунке ямы и постепенно засыпайте ее землей, уплотняя каждый слой. Это нужно для того, чтобы вытеснялся лишний воздух. Подберите глубину посадки так, чтобы после оседания грунта корневая шейка находилась на поверхности почвы, а точка прививки примерно на 5 см выше уровня почвы, корни полностью находились под землей. Корни должны быть защищены от засыхания, а слишком глубокая посадка не должна вредить росту саженца.

Обратите внимание на то, чтобы корни дерева были расправлены, между ним сплошным слоем располагался грунт и не было полостей вокруг корней, а саженец постоянно находился в вертикальном положении. Непосредственно корни должны быть присыпаны питательным верхним слоем почвы, который может быть добавлен из междурядий и обогащен удобрениями.

Чтобы избежать повреждения или наклона саженца под влиянием ветра, нужно закрепить его к опоре. Для этого вбивается кол, к которому и привязывается дерево. Обратите внимание на то, чтобы кол закрывал саженец с южной стороны от дерева. После посадки спилите кол так, чтобы он не доставал до самой низкой ветви и при порывах ветра молодые ветки не бились бы о него. Следите за тем, чтобы подвязка не впивалась в кору дерева – в этом случае ее ослабляют.

Сразу после посадки рекомендуем вам обрезать саженцы. Однолетние сорта, привитые на сильно рослые и среднерослые растения следует обрезать на высоте 70-80 см, карликовые - на 65-70 см. По мере роста сорняков возле ствола их нужно удалять.

После посадки дерево необходимо хорошо полить (можно также полить саженец и во время посадки, между засыпанием слоями земли). Важно обеспечить саженец плодового дерева достаточным количеством влаги в первые недели после посадки. Поэтому регулярно проверяйте влажность почвы, где посажено молодое дерево и по необходимости поливайте (но не допускайте чрезмерного переувлажнения).

Читайте тоже: