Как правильно поздравлять с Новым годом на украинском: не с "наступаючим"

Расскажем вам, как поздравить с Новым годом правильно, литературным украинским языком в материале ТСН.ua

Когда праздник встречи нового года уже на носу, мы думаем о подарках и поздравлениях для родных и друзей. Но теплые слова не менее важны, чем яркие коробки и пакеты под елкой.

Хотя в поздравлениях самое главное – это искренность, в такой тяжелый год стоит поздравлять друг друга и желать добра и победы правильным украинским языком, а не суржиком или используя заимствованные слова.

Как правильно: новый год или Новый год

Если речь идет о празднике, который в западном мире традиционно празднуется в ночь с 31 декабря на 1 января, то пишем первое слово с прописной буквы, второе – с маленькой (Новый год).

Если же вы говорите о годе как календарной величине, пусть даже в контексте приветствия, то оба слова следует употреблять с маленькой буквы (новый год). Например, так будет звучать приветствие, если «новый год» в нем употребляется в значении величины, равной 365 дням (или 366 в високосный год): «Желаю Вам, чтобы новый год был лучше всех предыдущих!».

Какие прилагательные употреблять "наступаючий" или "прийдешній"

Часто можно услышать приветствие в духе «з наступаючим Новим роком», но это прилагательное – далеко не самое лучшее для употребления в этой фразе.

Одной из причин, почему это именно так, есть нормы современного украинского языка, не позволяющие употребление причастия активного состояния настоящего времени с суффиксом «-юч».

Еще одной причиной является то, что слово "наступаючий" не подходит здесь даже по содержанию, ведь куда или на кого этот год наступает? К тому же очевидно, что в таком поздравлении речь идет о именно следующем году, так что лишний раз это подчеркивать – бессмысленно.

Ну и наконец, стоит сказать, что в украинском языке есть прекрасное слово «прийдешній», что прекрасно подходит фразе приветствия. Оно имеет прозрачное происхождение – «пришедший» и не заимствован. Можно еще говорить "З передноворіччям!"

И не забывайте поздравлять "не з нОвим, а з новИм роком".

Как правильно говорить по-украински

Напомним вам, какие слова и словосочетания следует употреблять, а какие избегать, когда говорите про Новый год и поздравления:

Не «празнік», а «свято».

Не «подарки», а «подарунки».

Не «приготовив», а «приготував».

Не «слідуючий», а «наступний».

Не «йолка», а «ялинка».

Не «зимній», а «зимовий».

Не «ігрушка», а «іграшка».

Подводя итоги этого года и загадывая желание на следующий, следует помнить, что підсумки ви "підбиваєте", а не "підводите", что проводжаєте "цей", а не "біжучий" рік. А желание загадываете на "наступний", а не "слідуючий" рік. ​

Желайте "добробуту" и счастливого нового года, но избегайте "благополучия" и "благополучного року".

Формы поздравлений с Новым годом

Официальное поздравление от двух или более человек:

Примите наши сердечные поздравления с Новым годом!

Уважаемые коллеги! Примите искренние поздравления с Новым годом!

Неофициальный вариант:

Поздравляю/поздравляем Вас (вас — если до нескольких человек) с Новым годом!

Искренне/сердечно/сердечно поздравляю/поздравляем Вас с Новым годом!

Поздравления и пожелания (два в одном):

Счастливого Вам Нового года!

Веселых праздников!

Хорошо встретить/отпраздновать Новый год!

Поздравления с использованием обращения:

С Новым годом, добрые люди!

С Новым годом, дорогие друзья, радостно поздравляем вас.

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