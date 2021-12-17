Как правильно принимать витамины и кому они необходимы: врач Комаровский рассказал

Как правильно принимать витамины и кому они необходимы: врач Комаровский рассказал

Если у человека нет симптомов авитаминоза, то принимать витамины в таблетках – не нужно, говорит медик.

Полноценное питание лучше приема витаминов в таблетках. Если человек не может позволить себе потреблять разные продукты, то прием витаминов дважды в год ему не помешают. Всем остальным добавки – не нужны.

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Об этом рассказал известный врач Евгений Комаровский на своем канале в YouTube.

"Прежде всего, стоит обратить внимание на позицию Всемирной организации здравоохранения, которая заключается в том, что всегда, по возможности, нужно предпочетать полноценное и разнообразное питание приему коплексных витаминов", — отмечает врач.

По его словам, исключением является только витамин D, поэтому следует предпочесть попадание витаминов в организм с пищей.

"Ранообразное питание – это не 150 вариантов фруктов и овощей. Нет. Разнообразное питание – это разнообразие пищевые группы: то есть человек должен употреблять что-то молочное, что-то мясное, какую-то рыбу, какие-то овощи, фрукты и злаки", – объяснил Комаровский.

Он отметил, что витамины – это профилактически-лечебные средства, поэтому, если у человека нет симптомов авитаминоза, то принимать их не нужно.

"Но, если у человека есть дефицит питания, и вы действительно "сидите" на хлебе и воде, тогда, конечно, употребление витаминов дважды в год вам не помешает. Но, если вы можете позволить себе разнообразное питание, то вам не нужно принимать витамины", — подытожил врач.

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