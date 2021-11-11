Как правильно промывать нос в случае насморка: советы для детей и взрослых

Как правильно промывать нос в случае насморка: советы для детей и взрослых

Насморк не является самостоятельным заболеванием, это симптом уже имеющихся болезней.

С наступлением осени в жизнь человека уверенно входят простуды и ОРВИ, а с ними и такая неприятность, как насморк. Во время лечения врачи назначают капли или спреи в нос, пользоваться которыми нужно некоторое время с определенной периодичностью. Казалось бы, что может быть проще, чем закапать нос себе, близкому или своему ребенку? Не всегда это делается верно. ТСН.ua разобрался, как и чем правильно закапывать нос с учетом всех нюансов и особенностей.

Когда нужно промывать нос?

Промывание носа может быть лечебным, когда симптомы у больного уже имеются, или профилактическим, чтобы предотвратить появление таких симптомов. Впрочем, если насморк уже появился, следует выяснить, чем именно он был вызван:

Простудными заболеваниями или ОРВИ, когда возбудителем насморка могут стать вирусы;

Началом отопительного сезона. Сухой воздух в комнате сушит слизистую носовых проходов, и как следствие – появляются лишние выделения слизи;

Сезонной аллергией. Особенно в летний и весенний период, когда происходит цветение;

Загрязненным воздухом. Часто у жителей мегаполисов наблюдается ринит из-за общей плохой экологической ситуации.

Какие виды промывания носа существуют?

Существует несколько различных видов процедур по промыванию носа:

Орошение. Разновидность мягкого лаважа, когда к ноздре подносится баллончик и распыляется вещество (хлорид натрия).

Разновидность мягкого лаважа, когда к ноздре подносится баллончик и распыляется вещество (хлорид натрия). Промывка с помощью груши или кружки. Распространённый метод очищения носа от слизи, подходит для домашнего использования.

Распространённый метод очищения носа от слизи, подходит для домашнего использования. Назальный душ. Эта процедура проводится в стационаре или больнице с применением специальной аппаратуры в виде контейнера с физраствором, шлангом и иглой.

Эта процедура проводится в стационаре или больнице с применением специальной аппаратуры в виде контейнера с физраствором, шлангом и иглой. Водоструйная ирригация. Способ очищения носа используется для детей путем закрепления лечебного раствора в штативе, когда жидкость постепенно затекает в одну ноздрю и свободно выводится из другой.

Способ очищения носа используется для детей путем закрепления лечебного раствора в штативе, когда жидкость постепенно затекает в одну ноздрю и свободно выводится из другой. Аспирация. Лаваж носа для новорожденных, не умеющих сморкаться, когда в нос шприцем вливается бактерицидный раствор, который аккуратно отсасывается аспиратором или грушей.

Чем промывать нос во время насморка?

Раствор антисептиков. Водный раствор (1:1) хлоргексидина или мирамистина. Подходящее средство, если возникает вопрос, чем промыть нос в случае насморка гнойного характера. Антисептические растворы обезвреживают болезнетворные бактерии и находящиеся в слизи вирусы.

Водный раствор (1:1) хлоргексидина или мирамистина. Подходящее средство, если возникает вопрос, чем промыть нос в случае насморка гнойного характера. Антисептические растворы обезвреживают болезнетворные бактерии и находящиеся в слизи вирусы. Физраствор. Препарат (раствор хлорида натрия), состав которого физиологически для организма человека. Преимущество в том, что он продается в любой аптеке по наиболее приемлемым ценам, стерилен и готов к использованию. Физраствор абсолютно безопасен для здоровья. Его рекомендуют как жидкость для промывания носа, детям и беременным женщинам.

Препарат (раствор хлорида натрия), состав которого физиологически для организма человека. Преимущество в том, что он продается в любой аптеке по наиболее приемлемым ценам, стерилен и готов к использованию. Физраствор абсолютно безопасен для здоровья. Его рекомендуют как жидкость для промывания носа, детям и беременным женщинам. "Морская вода". Раствор морской соли обладает антисептическим свойством, содержит целебные микроэлементы. Раствор на основе природной воды морской хорошо очищает носовые проходы от слизи, отчасти снимает отек, улучшает естественные процессы восстановления слизистой носа.

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Следует отметить, что специалисты не рекомендуют производить раствор морской соли самостоятельно, поскольку в самой соли могут быть аллергические частицы и загрязнения. В таких случаях лучше отдать предпочтение только готовым аптечным препаратам, созданным на основе натуральной морской воды.

Промывка носа: противопоказания

Существует целый ряд суровых противопоказаний для выполнения этой процедуры:

регулярные кровотечения из носа;

острые воспалительные процессы уха (отиты);

сильная отечность слизистых;

эпилептические приступы;

психические расстройства;

нарушение проходимости носовых ходов;

повреждение или искривление носовой перегородки;

аллергическая реакция и непереносимость компонентов раствора.

Необходимо также с особой осторожностью промывать нос беременным и женщинам, кормящим грудью.

Как правильно промывать нос?

Особенности промывания носа взрослым

Для промывания носа отсутствует необходимость в какой-либо специальной подготовке. Следует учитывать только, что сама процедура не должна вызывать неприятные и болезненные ощущения в виде щипания и жжения.

Чтобы успешно выполнить процедуру, следует:

наклониться над ванной, набрать в горсть или налить в небольшую емкость раствор, аккуратно втянуть жидкость носом и выплюнуть;

наполнить теплым бактерицидным раствором резиновое устройство (спринцовку или клизму), склониться над ванной, раскрыть рот и выдвинуть язык; после ввести кончик спринцовки в правую или левую ноздрю, выплеснуть содержимое – солевой раствор должен пройти через носоглотку и вытечь через рот;

после завершения процедуры осторожно высморкаться и протереть нос салфеткой.

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Особенности промывания носа детям

В первую очередь, стоит отметить, что детям до определенного возраста нельзя использовать спреи. Поэтому важно читать инструкции, нет ли противопоказаний по возрасту. Некоторые препараты вводятся под наклоном и на вдохе. Для детей разрешается использовать остуженную кипяченую воду и растворы с содержанием морской соли. Если возникнет необходимость в дополнительных препаратах, их назначит врач.

Существует несколько техник, как промыть нос ребенку. Все они производятся с учетом возраста.

Младенца до 2 лет следует уложить на спину, осторожно очистить ему нос скрученными жгутиками из ваты (ватного диска), смоченными в кипяченой воде. После этого в каждый носовой ход закапать по 1-2 капли физраствора или морской воды. Через несколько минут корочки в носу размягчаются и извлекаются аспиратором.

Промывание носа детям в возрасте от 2 лет происходит следующим образом. Нужно склонить голову ребенка в сторону, набрать раствор в спринцовку и неглубоко ввести кончик в одну ноздрю, медленно выплеснув жидкость. По аналогии нужно повторить процедуру с другим ноздрей.

Видео: как лечить насморк у детей

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