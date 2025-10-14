Как правильно просить прощения на украинском: объяснение филолога

Украинский язык

Вежливые слова — часть нашей повседневной жизни. Но и их надо употреблять правильно. О том, как правильно попросить прощения — рассказываем далее.

О том, откуда взялась форма «вибачаюся» и почему так говорить нельзя, рассказала филологиня Мария Словолюб 24 Каналу. По ее словам, это самая типичная ошибка, которая прижилась в речи и ее можно услышать чаще всего.

Почему не стоит говорить «вибачаюся»?

Вежливые слова — часть нашего повседневного общения и мерило воспитанности. Среди вежливых слов есть слова приветствия и прощания, для которых в украинском языке есть определенные устойчивые формы, и их немало. Но и они имеют свои правильные формы употребления и написания. Ранее Мария Словолюб объяснила, почему «на добраніч» надо писать только отдельно.

Но, кроме того, существуют еще и слова извинения. И среди них закралась неправильная форма — «вибачаюсь».

«Вибачаюся» — это ошибка, которую можно часто услышать от собеседника. Она противоречит значению самого глагола «вибачати» и образована по неудачной аналогии с другими возвратными глаголами», — объяснила госпожа Словолюб.

Однако это слово — языковой покруч, который сам себе противоречит и нарушает логику строения слова. Окончание слова «ся» имеет направление на самого себя – «я умиваюся», «я одягаюся». А в случае с извинением — «я вибачаюся» означает — «я вибачаю себе», что является неправильным по отношению к этому действию, потому что извинения мы просим у кого-то.

«Вибачати» — это действие, которое кто-то делает в отношении другого: "я вибачаю тебе». Постфикс «ся» указывает на обратное. То есть «Вибачаюся» означает, что я сам себя извиняю, что является совсем другим», — отметила языковед.

Поэтому, если вы просите у кого-то извинения, лучше воспользуйтесь такими соответствиями:

перепрошую,

вибачте,

пробачте,

даруйте.

Учтите это объяснение и ваша речь будет правильной и грамотной, а это так важно для впечатления о себе и искренности вашего извинения. Говорите на украинском!

