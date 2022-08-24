Как правильно размораживать холодильник: ответы на самые распространенные вопросы

Как размораживать холодильник с системой No Frost, капельной системой, куда складывать продукты из холодильника на время размораживания, как часто размораживать — в материале ТСН.ua

Как разморозить холодильник

Размораживание холодильника зависит от типа системы охлаждения. Популярные сегодня холодильники с системой No Frost значительно упрощают процесс размораживания, но без него не обойтись. Холодильник с системой No Frost отличается от холодильника с капельной системой тем, что не нужно ждать пока растает весь лед, достаточно его отключить и помыть. Соответственно, не нужно на время размораживания держать в холодном месте продукты. Когда речь идет о капельной системе размораживания, нужно предварительно подготовить специальные термопакеты, чтобы сохранить продукты.

Как разморозить холодильник с системой «No Frost»:

Отключите прибор от электричества.

Забрать все продукты, которые есть в холодильнике.

Приготовить слабый содовый раствор и с его помощью аккуратно промыть холодильник. Протереть холодильник сухой тряпкой и затем запустить его в работу.

После того, как холодильник поработает несколько часов, вернуть продукты на полки.

Размораживание холодильника с капельной системой

Отключите холодильник.

Вынуть все продукты из холодильника.

Подождать некоторое время, пока растает весь лед, проследить за появлением воды, чтобы периодически ее убрать.

Как только весь лед растает, вымыть холодильник, протереть его сухой тряпкой.

Включить холодильник после того, как холодильник вернется к нужной температуре, сложить все продукты обратно.

Как разморозить двух компрессорный холодильник

Такой холодильник нужно размораживать в два этапа, сначала холодильную камеру, а затем морозилку. Соответственно, когда размораживается холодильная камера, продукты можно сложить в морозилку и наоборот, что, конечно, плюс.

Как часто нужно размораживать холодильник

Размораживать холодильник с технологией No Frost рекомендуют 1-2 раза в год, но производители рекомендуют подержать его выключенным в течение 12-24 часов, чтобы жидкость даже в труднодоступных местах успела испариться.

Чтобы понять, когда нужно размораживать холодильник с капельной системой, обратите внимание на слой льда в камере, особенно в морозильной камере. Если он составляет пол сантиметра и больше, пора выгружать продукты и отключать от сети.

Сколько времени нужно, чтобы холодильник разморозился

Сколько времени холодильник размораживается зависит от типа и модели техники. Как правило, этот процесс занимает от 3 до 12 часов. Холодильник можно оставить для размораживания на всю ночь.

Почему на задней стенке холодильника капли воды

Влага всегда собирается на самой холодной точке, так как при низких температурах холодный воздух содержит меньше водяного пара, чем теплый. В холодильниках она конденсируется на задней стенке в связи с тем, что за ней установлен испаритель, получающий тепло из внутреннего пространства устройства.

Чем нельзя мыть холодильник

Для того, чтобы помыть холодильник, лучше не использовать моющие средства, потому что они выделяют вредные вещества, которые могут для мытья холодильника раствор соды. Чтобы устранить неприятный запах, можно помыть холодильник раствором уксуса с водой.

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