Как правильно резать картофель на суп: оказывается не все так просто

В классических супах и борщах обязательным ингредиентом является картофель. Чтобы блюдо получилось действительно вкусным, нужно знать, как резать картофель. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Все дело в том, что для разных супов и борща этот овощ нужно нарезать по-особому. От этого зависит не только внешний вид блюда, но и его аромат и даже вкус.

Многие спешат и нарезают картофель обычными брусочками разного размера. А потом просто забрасывают овощ в кипящую подсоленную воду. Конечно, если вы готовите уху на природе, тогда такой способ может подойти.

В других случаях следует запомнить несколько важных советов :

Как резать картофель на борщ или наваристый суп, где главным ингредиентом является капуста? Чтобы получить вкусное и ароматное блюдо лучше нарезать овощ соломкой. Тогда его вкус не будет заглушать все остальные компоненты. А если вы хотите приготовить гороховый суп, то картошку лучше резать небольшими квадратиками. Так она быстро сварится, но не размякнет до состояния пюре. Чтобы у вас получился вкусный суп с макаронами или рассольником, картофель нарезается брусочками толщиной не более 1 см и длиной 4-5 см. Для рыбной похлебки картошку советуют нарезать небольшими кубиками. Здесь очень важно соблюдать правильные размеры: ребро кубика должно быть не менее 0,65 см и не более 2,5 см.

Чтобы кусочки картофеля для борща или супа получились примерно одинаковыми, лучше нарезать их на разделочной доске. А чтобы блюдо было прозрачным, без неприятного осадка, овощ следует предварительно замочить в воде на 10 минут, чтобы получился лишний крахмал.