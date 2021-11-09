Как правильно сажать чеснок на зиму. Календарь благоприятных для посадки дней

Когда сажать чеснок на зиму в 2021 году / pixabay.com

Среди украинцев все большую популярность приобретает посадка чеснока на зиму.

Преимущества здесь очевидны: урожай весной можно получить месяцем раньше. К тому же сегодня на рынке можно найти немало специальных озимых сортов, которые устойчиво выдерживают довольно суровые морозы.

ТСН.ua рассказывает, когда сажать чеснок на зиму, как правильно подготовить почву для высадки и чем питать культуру осенью.

Когда сажать чеснок на зиму в 2021 году

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Озимый чеснок следует высаживать осенью. Предварительно с выбранного участка убирают другие культуры, ботва, опавшие листья. Посадку в почву рекомендуется проводить за 35-45 дней до прихода морозов. Тогда к зиме и промерзанию земли чеснок успеет развить необходимую для роста корневую систему (до 12 см), но зеленые побеги еще не появятся. В народе существует определенная традиция: не сажать озимый чеснок в Покров (14 октября). Потому посадку планируют после праздника. Рекомендуется ориентироваться на календарь благоприятных дней.

Цвет в таблице означает, каков день для посадки чеснока: красный — неблагоприятный, желтый — плохой, белый — нормальный, зеленый — благоприятный.

Ноябрь 2021: благоприятные дни для высадки чеснока на зиму

Декабрь 2021: благоприятные дни для высадки чеснока на зиму

Категорически не рекомендуется допускать, чтобы чеснок пророс, поэтому не следует высаживать его слишком рано. Если сделать это поздно, культура не успеет укорениться, что приведет к ее подмерзанию. Поэтому нужно соблюдать те сроки, которые были выверены многолетним опытом.

Как сажать чеснок: подготовка почвы

Прежде чем подготовить участок, нужно определиться, после чего рекомендуется сажать озимый чеснок. Лучше всего он растет после однолетних овощей, имеющих короткий вегетативный период:

тыква;

баклажаны;

огурцы;

перец;

зерновые культуры;

кабачки;

ягодные кусты.

А вот на участках, где росли корнеплоды, сажать чеснок на зиму не стоит. Так как их убирают из огородов поздно, земля не успевает восстановиться. Категорически запрещается высаживать чеснок после чеснока. Также нельзя выбирать участок, где раньше рос лук.

Следует обратить внимание и на другие особенности:

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выбирайте солнечную грядку — головки чеснока не смогут хорошо развиться без достаточного количества солнечного света;

эта культура не любит кислые почвы — если у вас кислый участок, его нужно раскислить с помощью удобрений за несколько недель до посадки;

за две недели до того, как вы будете высаживать чеснок, землю необходимо подкормить и внести удобрения – 5 кг перегноя на 1 м2, 20 г калийной соли и 30 г суперфосфата.

Не забудьте о растворе медного купороса. На 10 л воды нужно ввести 1 чайную ложку вещества и отлично размешать. После обработки участок рекомендуется накрыть агроволокном или полиэтиленовой пленкой.

Чеснок перед посадкой — правильная подготовка

Как сажать чеснок под зиму: подготовка / pixabay.com

Озимый чеснок, в отличие от ярового, может размножаться не только зубчиками, но и головками. Однако чтобы получить урожай уже следующей весной, в землю нужно высаживать именно зубчики.

Перед посадкой чеснок на зиму рекомендуется перебрать и отбраковывать больные головки. Также не подходят слишком мелкие зубчики и те, у которых повреждена защитная оболочка.

Качественный материал дезинфицируют в специальном растворе. В 1 литре воды разводят 400 г золы. Затем полученную жидкость доводят до кипения и охлаждают. Для обеззараживания также подойдет соляной раствор – 5 литров воды и 3 столовые ложки соли. Затем зубчики нужно дополнительно продезинфицировать в медном купоросе (1 чайная ложка на 10 литров воды).

Как садить чеснок на зиму: пошаговая инструкция

Чеснок под зиму нужно высаживать на глубину не более 10 см в заранее подготовленные бороздки. Следует придерживаться расстояния между зубчиками в 10-15 см, в зависимости от размера посадочного материала. Если во время подготовки почвы вносился перегной, к его слою необходимо добавить песок (до 3 см), чтобы защитить чеснок от гниения. Обязательно защитите участок после посадки зубчиков — для этого подойдут опавшие листья, деревянная стружка, сухой торф.

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