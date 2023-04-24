Как правильно снимать показатели счетчика воды: основные нюансы, о которых следует помнить

Каждый месяц украинцы должны своевременно передавать показатели счетчика воды, чтобы потом не переплачивать. И часто с этим связаны некоторые нюансы, которые нужно помнить. Читайте больше в материале ТСН.ua.

В материале от Portmone говорится, что в некоторых домах может быть сразу несколько счетчиков воды. Если жилье не было подключено к центральному отоплению, счетчик будет только один — на холодную воду. А вот в противном случае появляется еще счетчик на горячую воду.

Однако есть дома с отдельными стояками на кухне и в ванной. Тогда количество счетчиков может увеличиться сразу до четырех.

Счетчики воды бывают механическими и электронными. Но они не отличаются ничем, кроме способа отображения информации.

Счетчик воды / Фото: ТСН.ua

Важно помнить об одном нюансе: объем потребленной воды выводится на циферблат в литрах, но при подаче показателей нужно переводить их в кубометры. Обычно для этого цифру разделяют запятой или выделяют потребление в литрах другим цветом.

К примеру, если вы видите на вашем счетчике воды цифру 000123,456, то передается только 123 (именно эти числа указывают на использованный объем воды в кубометрах). А вот 456 – это объем воды в литрах.

Цифру можно округлить в большую или меньшую сторону — большую роль это не будет играть.

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