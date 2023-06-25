Как правильно стерилизовать банки для консервации: все способы

Летом украинцы обычно занимаются консервированием овощей и фруктов, готовятся к зиме. Зачастую банки взрываются и причиной этого является их неправильная стерилизация. Как правильно стерилизовать банки для консервации в кастрюле, духовке, микроволновке – рассказываем в материале ТСН.ua.