Как правильно стерилизовать банки для консервации: все способы

Летом украинцы обычно занимаются консервированием овощей и фруктов, готовятся к зиме. Зачастую банки взрываются и причиной этого является их неправильная стерилизация. Как правильно стерилизовать банки для консервации в кастрюле, духовке, микроволновке – рассказываем в материале ТСН.ua.
Подготовка банок и крышек к стерилизации
- Проверьте банки на наличие повреждений и сколов. Для консервации подходят только целые банки без повреждений. Лучше использовать новые крышки, а если брать использованные, нужно проверить их на предмет ржавчины и царапин.
- Перед стерилизацией помойте банку и крышку натуральным моющим средством, например содой, хозяйственным мылом.
Как стерилизовать банки в в кастрюле
- В кастрюлю примерно до половины наливаем воду. Ждем, пока вода закипит, после чего кладем в кастрюлю крышки для консервации.
- Сверху над кастрюлей ставим дуршлаг, сито или решетку. Выставляем сухие банки горлышком вниз.
- Банки до 1 л держим над парой примерно 6-8 минут, объемом 1-2 л – 10-15 минут, свыше 3 л и трехлитровые – 20-25 минут. Когда на внутренних стенках банок появятся большие капли воды, стерилизацию можно закончить.
- Простерилизованные банки кладем на сухое полотенце горлышком вниз, а простерилизованные крышки вынимаем и также кладем на полотенце внутренней стороной вниз. Использовать банки можно, когда они полностью высохнут.
- Как вариант, можно поставить банки в большую кастрюлю горлышком вверх или даже положить их горизонтально. Туда же кладем крышки. Наливаем в кастрюлю и банки холодную воду так, чтобы она покрывала горлышко. Доводим воду до кипения и стерилизуем в течение 15-20 минут.
Как стерилизовать банки с помощью чайника
- Кладем сразу внутрь чайника крышки от банок, заливаем водой, кипятим.
- В отверстие чайника ставим шейкой вниз сухую банку. Как вариант, если банка небольшая, ее можно "повесить" на носик чайника.
- Держим банку над парой в зависимости от ее объема.
- После окончания стерилизации кладем банки сушиться на полотенце.
Как стерилизовать банки в мультиварке, пароварке
- Наливаем в чашу пароварки или мультиварки воду и кладем туда крышки. Устанавливаем насадку для приготовления еды на пару и ставим на нее сверху сухие банки горлышком вниз.
- Выбираем режим «Варка на пару» и включаем пароварку или мультиварку.
- Ждем, пока вода закипит, и стерилизуем, в зависимости от объема банки – от 6-8 минут маленькие банки до 25 минут – трехлитровые.
- Кладем банки и крышки на чистое сухое полотенце и ждем, пока они высохнут.
Как стерилизовать банки в духовке
- Помещаем сухие банки на противень или решетку в холодную духовую печь, можно также поместить вместе с банками закручивающиеся крышки. Если крышка с резиной, стерилизовать в духовке ее нельзя, для этого подойдет только стерилизация кипятком до 15 минут.
- Выставляем температуру в духовке на 100-110°C. Стерилизуем банки при такой температуре 20 минут.
- Выключаем духовую печь, банки оставляем внутри, чтобы они немного остыли. Достаем еще теплые банки с помощью сухого полотенца. Если использовать влажное полотенце, банка может треснуть.
Как стерилизовать банки в микроволновке
- В микроволновке нельзя стерилизовать крышки, только банки.
- Наливаем в банки на 1,5-2 см воды и ставим их в микроволновку. На максимальной мощности стерилизуем банки 3-5 минут.
- Когда вода закипит, а на стенах самих банок появятся внутри капли, стерилизацию можно закончить.
- Осторожно выливаем из банок воду и кладем на сухое полотенце горлышком вниз.
Читайте также: