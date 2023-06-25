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Как правильно стерилизовать банки для консервации: все способы

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
14к
Время на прочтение
3 мин
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Как правильно стерилизовать банки для консервации: все способы

Стерилизация банок

Летом украинцы обычно занимаются консервированием овощей и фруктов, готовятся к зиме. Зачастую банки взрываются и причиной этого является их неправильная стерилизация. Как правильно стерилизовать банки для консервации в кастрюле, духовке, микроволновке – рассказываем в материале ТСН.ua.

Подготовка банок и крышек к стерилизации

  • Проверьте банки на наличие повреждений и сколов. Для консервации подходят только целые банки без повреждений. Лучше использовать новые крышки, а если брать использованные, нужно проверить их на предмет ржавчины и царапин.
  • Перед стерилизацией помойте банку и крышку натуральным моющим средством, например содой, хозяйственным мылом.

Как стерилизовать банки в в кастрюле

  • В кастрюлю примерно до половины наливаем воду. Ждем, пока вода закипит, после чего кладем в кастрюлю крышки для консервации.
  • Сверху над кастрюлей ставим дуршлаг, сито или решетку. Выставляем сухие банки горлышком вниз.
  • Банки до 1 л держим над парой примерно 6-8 минут, объемом 1-2 л – 10-15 минут, свыше 3 л и трехлитровые – 20-25 минут. Когда на внутренних стенках банок появятся большие капли воды, стерилизацию можно закончить.
  • Простерилизованные банки кладем на сухое полотенце горлышком вниз, а простерилизованные крышки вынимаем и также кладем на полотенце внутренней стороной вниз. Использовать банки можно, когда они полностью высохнут.
  • Как вариант, можно поставить банки в большую кастрюлю горлышком вверх или даже положить их горизонтально. Туда же кладем крышки. Наливаем в кастрюлю и банки холодную воду так, чтобы она покрывала горлышко. Доводим воду до кипения и стерилизуем в течение 15-20 минут.

Как стерилизовать банки с помощью чайника

  • Кладем сразу внутрь чайника крышки от банок, заливаем водой, кипятим.
  • В отверстие чайника ставим шейкой вниз сухую банку. Как вариант, если банка небольшая, ее можно "повесить" на носик чайника.
  • Держим банку над парой в зависимости от ее объема.
  • После окончания стерилизации кладем банки сушиться на полотенце.
Стерилизация банок / ©
Стерилизация банок

Как стерилизовать банки в мультиварке, пароварке

  • Наливаем в чашу пароварки или мультиварки воду и кладем туда крышки. Устанавливаем насадку для приготовления еды на пару и ставим на нее сверху сухие банки горлышком вниз.
  • Выбираем режим «Варка на пару» и включаем пароварку или мультиварку.
  • Ждем, пока вода закипит, и стерилизуем, в зависимости от объема банки – от 6-8 минут маленькие банки до 25 минут – трехлитровые.
  • Кладем банки и крышки на чистое сухое полотенце и ждем, пока они высохнут.

Как стерилизовать банки в духовке

  • Помещаем сухие банки на противень или решетку в холодную духовую печь, можно также поместить вместе с банками закручивающиеся крышки. Если крышка с резиной, стерилизовать в духовке ее нельзя, для этого подойдет только стерилизация кипятком до 15 минут.
  • Выставляем температуру в духовке на 100-110°C. Стерилизуем банки при такой температуре 20 минут.
  • Выключаем духовую печь, банки оставляем внутри, чтобы они немного остыли. Достаем еще теплые банки с помощью сухого полотенца. Если использовать влажное полотенце, банка может треснуть.

Как стерилизовать банки в микроволновке

  • В микроволновке нельзя стерилизовать крышки, только банки.
  • Наливаем в банки на 1,5-2 см воды и ставим их в микроволновку. На максимальной мощности стерилизуем банки 3-5 минут.
  • Когда вода закипит, а на стенах самих банок появятся внутри капли, стерилизацию можно закончить.
  • Осторожно выливаем из банок воду и кладем на сухое полотенце горлышком вниз.
Стерилизация банок / ©
Стерилизация банок

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Дата публикации
Просмотры
14к
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