Как правильно стирать подушки из разных материалов: эффективные методы

Стирать подушку в стиральной машине можно в зависимости от содержимого внутри.

Стирка подушек достаточно сложный и непростой процесс. Однако если знать все тонкости и секреты, то вам удастся наслаждаться сном на чистых и безопасных подушках.

Как постирать подушки из разных материалов – читайте ниже.

Как стирать подушку в стиральной машине

Перед использованием подушку нужно сбить. Таким образом удаляется пыль, запах, а также текстильные волокна из чехла.

Стирать подушку в стиральной машине можно в зависимости от содержимого внутри. Для этого необходимо определить вид наполнителя:

натуральный;

синтетическое волокно.

Важно. Стирка подушек в машине с органическим наполнением и ортопедического назначения противопоказана.

Как постирать пуховую подушку

Стирать подушки в домашних условиях можно двумя способами:

вручную. Процесс более щадящий, но кропотливый.

Использовать стиральную машину.

Как стирать вручную?

Чтобы набрать в ванную воду, температура должна быть не выше 30 градусов. Добавить в воду небольшое количество жидкого моющего средства (геля). Предварительно нужно достать пух и замочить отдельно в тазу на 3-4 часа. После этого наполнитель достать (проще через сито) и тщательно прополоскать под краном и отжать, переложить в сухую емкость. Затем в чистой воде снова сполоснуть, отжать ру

Как стирать в стиральной машине?

Следует знать несколько моментов:

Температура воды. Рекомендуется использовать теплую воду, но не горячую. Лучше всего, чтобы вода была в пределах 30-40 градусов Цельсия. Горячая вода может повредить пух и его структуру.

Используйте мягкое средство для деликатных тканей или специализированное средство для пуховых изделий. Избегайте использования отбеливающих компонентов или агрессивных химических веществ, поскольку они могут повредить пух и его природные свойства.

Специальные средства. Для улучшения эффективности стирки и сохранения объема пуха можно использовать специализированные добавки, такие как мягкие моющие средства для пуховых изделий или теннисные мячи, которые помогут разрыхлять пух в процессе стирки.

Подушки с бамбуком

Подушки и одеяла с бамбуковым наполнением набирают популярность. Несмотря на тонкие и нежные волокна бамбука, изделия охотно выдерживают нагрузку. Они обладают хорошей упругостью и при этом остаются мягкими.

Перед тем как стирать бамбуковое изделие необходимо ознакомиться с ярлыком, который вшит в шов. На нем указан допустимый градус и режим стирки. В то время как добавление кондиционеров, ополаскивателей негативно влияет на деликатное волокно.

Отметим, что перед стиркой необходимо выбить пыль из изделия. Если проигнорировать этот шаг, возможно появление нежелательных разводов на напернике после стирки.

Устанавливая программу стирки в машинке-автомате нужно учесть следующее:

режим "деликатный"

температура воды 30-40С;

рекомендуется "дополнительное полоскание"

функция "отжим" не выше 400 оборотов.

Подушки из полиэстера

В то время как изделия с синтетическим наполнителем следует стирать в машинке при 30 градусах с добавлением геля, жидкого шампуня. Подушка из полиэстера чувствительна к высокой температуре. Обязательно "дополнительное полоскание".

Если после стирки подушка деформировалась, нужно распороть швы, вытащить содержимое и хорошо разрыхлить.

Подушки из синтепона

Синтепон легко повредить при горячей воде. Температура должна быть 40 С. Прекрасно справится с работой гель для деликатной стирки.

Нужно выбрать режим: "нежный", "синтетика".

после стирки с синтепоновым наполнителем нужно отжать руками, не выкручивать

сушить горизонтально.

Подушки из холофайбера

Чистить подушку наполненную холофайбером должно быть:

в стиральной машинке:

подушку с наполнением холофайбер лучше стирать без наволочки;

включать только "деликатн", "ручную стирку;

рекомендуется в барабан машинки положить шарики для стирки. Они разобьют образовавшиеся комочки внутри подушки;

стирать с жидким средством;

сушить горизонтально, постоянно переворачивая изделие.

Стирка вручную:

в емкость налить воду. Холофайбер выдерживает 30-40°С;

замочить в мыльной воде на 20 минут;

легкими массирующими движениями размять подушку;

слегка отжать воду.

Можно также стирать пуховую подушку в стиральной машине: специалисты дали окончательный ответ.