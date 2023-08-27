Как правильно удалять информацию с мобильного телефона: практические советы

Во время фильтрационных и контрдиверсионных мероприятий оккупанты всегда уделяют особое внимание телефонам.

Ведь именно этот гаджет является ключевым элементом для передачи важных данных ВСУ и организации работы подполья.

Центр национального сопротивления подчеркивает, что телефон нужно всегда очистить от сообщений и файлов, которые могут выдать вас. Однако спецслужбы врага имеют специальное оборудование и компьютерное обеспечение, с помощью которого они могут восстановить удаленную информацию со смартфона.

Специалисты Госспецсвязи обнародовали советы, как правильно почистить телефон. Мы же со своей стороны добавляем комментарии, что вам будут полезны во время подобных проверок.

Один из вариантов – удалить отдельные файлы вручную.

Однако даже удаленные таким образом данные все еще могут быть восстановлены.

"Советуем дополнительно воспользоваться так называемыми шредерами – программами, которые позволяют безвозвратно уничтожать файлы, которые можно найти в магазине приложений вашего телефона. Например, такую функцию предоставляют программы приложений BITDEFENDER", — говорится в сообщении.

Имейте в виду, что полностью пустой телефон может вызвать подозрения у окупантов. Если вы проживаете на ТОТ, вы знаете, что при наличии абсолютно "чистого" телефона оккупанты требуют от вас показать другой, понимая, что вы должны что-то скрывать. Поэтому ваш "публичный" всегда должен иметь обычные бытовые переписки, фотографии, которые демонстрируют, что вы абсолютно безопасны для них граждански.

Если у вас нет другого выхода, приводим, как подсказки сбросить систему до заводских настроек:

Android: зайдите в Настройки > Выберите Общее управление > нажмите Сброс > нажмите Сброс до заводских настроек (имя меню может отличаться в зависимости от модели телефона).

iOS: выберите Настройки > Общие > Перенести или сбросить iPhone > Удалить все содержимое и настройки.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики хоронят военных в помещениях школ на временно оккупированных территориях, чтобы прикрываться детьми.

Кроме того, мы ранее информировали, что в последнее время российские захватчики депортировали 450 маленьких украинцев в Россию.

Читайте также: