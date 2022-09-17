Как правильно ухаживать за комнатными растениями в начале осени: шесть основных правил

Осенью комнатные растения также нуждаются в правильном уходе. Он помогает подготовить цветы к зиме. Читайте в материале ТСН.ua об уходе за комнатными растениями осенью.

Дополнительное увлажнение воздуха

Во многих частных домах в конце сентября уже включают отопление, поэтому воздух в помещениях становится значительно более сухим. Комнатные растения от этого очень страдают, ведь для большинства из них требуется определенный уровень увлажнения. Особенно отрицательно сухой воздух влияет на тропические цветы, привыкшие к другому микроклимату. Чтобы сбалансировать его, попробуйте использовать увлажнитель воздуха или дополнительно опрыскивать растения.

О дополнительном увлажнении следует позаботиться заранее. Лучше изучить правила ухода за цветами, которые есть в вашем доме. Если нужно, переместите те, которые нуждаются в дополнительном увлажнении, ближе друг к другу.

Теплолюбивые растения нужно убрать с балкона

Осенью очень стремительно холодает. Целому ряду растений такое резкое изменение температурных условий совсем не нравится. А потому их нужно заранее убрать в более теплые помещения. К примеру, если у вас они стояли на балконе, забрать на подоконник в доме. Не забудьте также предварительно провести санитарную обработку растений.

Чтобы цветы лучше адаптировались к новым условиям, перемещать их лучше в дни, когда нет сильного солнца.

Пересадка растений, которым это нужно

За лето многие цветы очень сильно вырастают, поэтому старые горшки им становятся замаленькими. В начале осени приходит пора, когда можно заняться пересадкой таких растений. Приблизительно в октябре комнатные цветы переходят в состояние покоя, поэтому очень важно, чтобы к этому времени они уже адаптировались к новым условиям. Обратите внимание, что следует подбирать горшок на 2-3 см больше предыдущего.

При пересадке обязательно проверьте корневую систему растения. Она должна быть в хорошем состоянии, без засохших и гнилых участков. Если растение не больно, можно даже оставить часть старой почвы. При наличии болезней поврежденные корни нужно убрать и присыпать активированным углем для дезинфекции.

Профилактическая обработка

В то время, когда меняется сезон, лучше всего проводить профилактическую обработку растений от вредителей. За летний период среди листьев могли поселиться разные насекомые и болезнетворные организмы, от которых нужно избавиться до того, как растение перейдет в состояние покоя. Особенно важна обработка для тех цветов, которые провели лето на открытом воздухе. Возделывайте цветы осторожно, не затрагивайте соцветия. А еще внимательно читайте инструкцию по каждому препарату.

Обеспечение хорошего освещения

Осенью световой день становится намного короче, а это негативно влияет на развитие и рост комнатных растений. Поставьте на осенне-зимний период рядом с теми растениями, которые требуют больше света, специальную фитолампу. Очень важно позаботиться об этом заранее.

Изменение графика подкормки и поливки

Многие цветы осенью останавливают или замедляют рост, поэтому уход за комнатными растениями нужно просмотреть. К примеру, цветам, перешедшим в состояние покоя, уже не нужно так много воды и полезных веществ. А потому подкормку и поливку можно проводить реже. А еще обязательно сократите интенсивность опрыскивания, если в помещении воздух достаточно увлажнен.

Во время "спячки" растение накапливает внутри силы, которые ему нужны для нового сезона роста и цветения. А потому беспокоить ее лишний раз не стоит. Если это правило проигнорировать, то из-за подкормки и поливки растение не отдохнет и начнет весенне-летний сезон уже истощенным.