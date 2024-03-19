Как правильно ухаживать за зубами и почему врачи советуют современные технологии

Большинство из нас хорошо помнят походы к стоматологам. В стоматологических клиниках мы рассматривали плакаты с правилами гигиены полости рта, а дома пытались какое-то время ее соблюдать. Но еще каких-нибудь 5 лет назад мы даже не могли подумать, как можно усовершенствовать зубную щетку, которая станет помощником в уходе, а значит и укреплении нашего здоровья.

Современные аксессуары улучшают кровообращение десен и состояние зубов, количество зубного налета уменьшается, что снижает кровоточивость и уменьшает признаки воспаления.

Чтобы профессионально разобраться в том, как правильно ухаживать за полостью рта и почему специалисты советуют Philips Sonicare, мы обратились к Светлане Хлебас, кандидатке медицинских наук, члену International College of Dentist, врачу-стоматологу высшей квалификационной категории, задав ей ряд вопросов, которые мы задаем себе при выборе зубной щетки.

Какое состояние зубов у украинцев

По словам Светланы Хлебас, наиболее распространенные проблемы у украинцев – это поражение твердых тканей зубов (кариес и его осложнения), заболевание тканей пародонта.

“Отношение украинцев к своим зубам очень разное и это не зависит от местности или рода деятельности. Зависит только от отношения к себе. О состоянии зубов населения Украины говорят следующие статистические данные:

нуждаются в санации 60,9% среди осмотренных в порядке плановой санации (от 93% в Киеве до 37% в Кировоградской области);

заболевание слизистой диагностировано у 24,5 пациентов на 10 000 взрослого населения;

растет показатель распространенности злокачественных новообразований – 27,8 на 100 000 населения (от 42,9 в Сумской до 22 в Днепропетровской области);

удельный вес пролеченных зубов из-за наличия кариеса – 45,3%, из-за осложненного кариеса (пульпит и периодонтит) – 31,8%.

распространенность кариеса и заболеваний тканей пародонта (ясень) – более 90%.

Что влияет на состояние зубов

На наши зубы влияет очень много факторов: пища с высоким содержанием сахара и термически обработанная, перекусы, чрезмерное употребление газированных сладких напитков, недостаточная гигиена полости рта, вредные привычки (курение), очень горячая или холодная пища, сильное сжатие зубов, стресс.

Образующийся на поверхности зубов налет приводит к их разрушению, а также к воспалению десен. Таким образом, микроорганизмы из-за поврежденных тканей попадают в кровяное русло, поражая сердце, почки, поджелудочную железу и другие органы. В результате могут возникать сахарный диабет, сердечно-сосудистые или аутоиммунные заболевания, метаболический синдром, ревматоидный артрит.

Подводя итог, можем констатировать, что состояние зубов зависит от:

образа жизни (около 50%);

наследственности и экологии (приблизительно по 20%);

медицины (10%)

Также влияют возраст, привычки и ценности (является ли здоровье важным для человека).

Как ухаживать за полостью рта

Врач-стоматологиня высшей квалификационной категории Светлана Хлебас советует чистить зубы дважды в сутки (утром и вечером), а также не забывать очищать межзубные промежутки и язык. Для этого следует выбрать эффективную зубную щетку.

Кроме того, сбалансировано питаться и достаточно употреблять овощи и фрукты. Важно достаточно получать витамины и микроэлементы (с пищей или в качестве пищевых добавок).

В то же время, как можно больше должны жевать наши дети, чтобы стимулировать зоны роста челюстей. Сегодня потребность в ортодонтических коррекциях составляет более 80%.

Постоянно следить за своим здоровьем, привычками и мыслями.

Также рекомендуется пользоваться интердентальными щеточками (ершиками) и флоссами (зубная нить), которые используются для дочистки межзубных промежутков. Популярны сегодня суперфлосы, которые разбухают при контакте со слюной, лучше и безопаснее очищают промежутки между зубами.

Зубные пасты делят на лечебные, лечебно-профилактические и гигиенические.

Если, например, повышается чувствительность твердых тканей зубов (при употреблении цитрусовых или клубники, в случае заболеваний желудочно-кишечного тракта), то выбираем специальную зубную пасту, содержащую калий.

В случае воспалений десен или слизистой следует выбрать зубную пасту с антибактериальными, противовоспалительными и способствующими восстановлению компонентами.

Ополаскиватели используем или для лечения определенного заболевания, или улучшения дыхания.

Как выбрать зубную щетку

И самое главное в уходе и гигиене – это выбор зубной щетки.

В зависимости от состояния полости рта врач-стоматолог посоветует то, что именно подходит пациенту.

Электрическая зубная щетка качественнее чистит зубы, чем обычная. Рекомендацией №1 стоматологов мира является зубная щетка Philips Sonicare со звуковой технологией. Сегодня эта щетка самая совершенная. Она очищает поверхность зубов, межзубные промежутки и приясенное пространство. Рекомендовано уже от 3 лет.

Щетка Philips Sonicare 9900 Prestige с технологией SenseIQ, которая определяет до 100 раз в секунду состояние зубов и десен и сама подбирает максимально эффективный режим чистки и его интенсивность. Также контролирует силу давления и длительность процедуры. Таким образом, не нужно думать о том, какой выбрать режим и как сильно вы давите на щетку.

Какие есть электрические зубные щетки и в чем разница

Универсальная насадка для щетки A3 Premium All-in-One удаляет до 20 раз больше налета, чем обычная зубная щетка. Треугольные кончики удаляют до 100% больше пятен менее чем за два дня, а более длинные щетинки глубоко чистят у десен, которые становятся в 15 раз здоровее всего за две недели. В общей сложности щетка совершает до 62 000 движений щетинок в минуту и динамическое движение жидкости помогает очистить даже труднодоступные участки, обеспечивая исключительное ощущение свежести и чистоты.

И не беспокойтесь о том, что можете забыть поменять насадку. Функция BrushSync™ напомнит об этой необходимости. Рекомендуемая частота смены насадки каждые три месяца или по рекомендации стоматолога.

Приложение поддерживается искусственным интеллектом. Это даст вам указания, как правильно чистить зубы, смотреть на отчеты успеваемости и получать персональные рекомендации.

К тому же вы получите также престижный дорожный футляр, зарядное устройство и пошаговую инструкцию.

Ознакомиться с возможностями Philips Sonicare Prestige 9900 можно на официальном сайте.

Чем электрические звуковые щетки лучше обычных электрических

Лимитированные версии Philips Sonicare как подарок любимым и близким

Philips Sonicare также имеет лимитированную серию, которая всегда станет идеальным подарком с заботой о близких. Вдобавок ко всем функциям она будет идти в розовом или темно-синем цветах.

Звуковая зубная щетка Prestige 9000 сделана из высококачественных материалов с эргономичной конструкцией, что делает ее приятной визуально и на ощупь.

Премиальный футляр изготовлен из мягкой искусственной кожи. Для дополнительного удобства он содержит встроенный порт USB-C и USB-кабель для зарядки, так что вы можете легко заряжать зубную щетку, не вынимая ее из футляра.

Две минуты чистки электрической зубной щеткой Philips Sonicare или 30 минут мануальной – выбор за вами!

Итог

Тысячи украинцев уже используют зубные щетки Philips Sonicare. С их отзывами можно ознакомиться на Rozetka или PhilipsShop. Заботиться о своем здоровье должен каждый из нас. Чтобы зубы были здоровыми, дважды в сутки качественно их чистим, ведь у нас есть современные и сверхсовременные гаджеты (и даже с искусственным интеллектом!). Также важно дважды в год приходить на осмотр к врачу-стоматологу, который при необходимости проведет профессиональную гигиену или лечение.

Будьте здоровы!