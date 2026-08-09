Как правильно варить гречку: краткая инструкция

Гречка / © Pixabay

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Гречка — универсальная крупа, которую можно приготовить разными способами. Но чтобы после варки она получилась вкусной и рассыпчатой, важно соблюдать несколько простых правил.

ТСН.ua рассказывает о нескольких лайфхаках, которые помогут правильно приготовить гречку и не превратить ее в кашеобразную массу.

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Тщательно промойте гречку

Перед варкой крупу нужно хорошо промыть под холодной водой. Делать это следует, пока вода не станет прозрачной.

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Такой этап помогает избавиться от пыли, грязи и остатков шелухи, которые могут повлиять на вкус готового блюда.

Правильно рассчитайте количество воды

Для классического приготовления нужно брать одну часть гречихи и две части воды.

Если же хочется получить более сухую и рассыпчатую крупу, количество воды можно уменьшить до 1,5 части на одну часть гречки.

Обжарьте крупу перед варкой

Чтобы сделать вкус гречки насыщеннее, а текстуру — рассыпчатой, крупу можно предварительно обжарить.

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Для этого разогрейте сковороду с небольшим кусочком масла или каплей растительного масла. Затем высыпьте гречку и обжаривайте ее 2-3 минуты, постоянно перемешивая.

Варите на среднем огне

После закипания воды огонь нужно убавить до среднего. Гречку следует варить под крышкой в течение 15-20 минут.

За это время крупа впитает необходимое количество воды и не должна превратиться в кашу.

Не открывайте крышку и не перемешивайте

Во время варки не следует открывать крышку кастрюли. Это поможет сохранить тепло и обеспечит равномерное приготовление гречихи.

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Также крупу не нужно перемешивать. Поэтому она может развариться и стать липкой.

Дайте гречке настояться

Когда гречка впитает всю жидкость, снимите кастрюлю с огня. Оставьте ее еще на 5-10 минут под крышкой.

Это поможет сделать крупу более рассыпчатой и насыщенной по вкусу.

Добавьте масло или масло

Для более мягкого и ароматного вкуса к гречке можно добавить немного масла или растительного масла. Лучше всего сделать это уже после того, как крупа сварилась.

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