ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
7024
Время на прочтение
2 мин

Как правильно варить гречку: краткая инструкция

Несколько лайфхаков, которые помогут правильно приготовить гречку и не превратить ее в кашеобразную массу.

Автор публикации
Фото автора: Карина Бондаренко Карина Бондаренко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Гречка

Гречка / © Pixabay

Гречка — универсальная крупа, которую можно приготовить разными способами. Но чтобы после варки она получилась вкусной и рассыпчатой, важно соблюдать несколько простых правил.

ТСН.ua рассказывает о нескольких лайфхаках, которые помогут правильно приготовить гречку и не превратить ее в кашеобразную массу.

Тщательно промойте гречку

Перед варкой крупу нужно хорошо промыть под холодной водой. Делать это следует, пока вода не станет прозрачной.

Такой этап помогает избавиться от пыли, грязи и остатков шелухи, которые могут повлиять на вкус готового блюда.

Правильно рассчитайте количество воды

Для классического приготовления нужно брать одну часть гречихи и две части воды.

Если же хочется получить более сухую и рассыпчатую крупу, количество воды можно уменьшить до 1,5 части на одну часть гречки.

Обжарьте крупу перед варкой

Чтобы сделать вкус гречки насыщеннее, а текстуру — рассыпчатой, крупу можно предварительно обжарить.

Для этого разогрейте сковороду с небольшим кусочком масла или каплей растительного масла. Затем высыпьте гречку и обжаривайте ее 2-3 минуты, постоянно перемешивая.

Варите на среднем огне

После закипания воды огонь нужно убавить до среднего. Гречку следует варить под крышкой в течение 15-20 минут.

За это время крупа впитает необходимое количество воды и не должна превратиться в кашу.

Не открывайте крышку и не перемешивайте

Во время варки не следует открывать крышку кастрюли. Это поможет сохранить тепло и обеспечит равномерное приготовление гречихи.

Также крупу не нужно перемешивать. Поэтому она может развариться и стать липкой.

Дайте гречке настояться

Когда гречка впитает всю жидкость, снимите кастрюлю с огня. Оставьте ее еще на 5-10 минут под крышкой.

Это поможет сделать крупу более рассыпчатой и насыщенной по вкусу.

Добавьте масло или масло

Для более мягкого и ароматного вкуса к гречке можно добавить немного масла или растительного масла. Лучше всего сделать это уже после того, как крупа сварилась.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie