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Как правильно варить гречку: краткая инструкция
Несколько лайфхаков, которые помогут правильно приготовить гречку и не превратить ее в кашеобразную массу.
Гречка — универсальная крупа, которую можно приготовить разными способами. Но чтобы после варки она получилась вкусной и рассыпчатой, важно соблюдать несколько простых правил.
ТСН.ua рассказывает о нескольких лайфхаках, которые помогут правильно приготовить гречку и не превратить ее в кашеобразную массу.
Тщательно промойте гречку
Перед варкой крупу нужно хорошо промыть под холодной водой. Делать это следует, пока вода не станет прозрачной.
Такой этап помогает избавиться от пыли, грязи и остатков шелухи, которые могут повлиять на вкус готового блюда.
Правильно рассчитайте количество воды
Для классического приготовления нужно брать одну часть гречихи и две части воды.
Если же хочется получить более сухую и рассыпчатую крупу, количество воды можно уменьшить до 1,5 части на одну часть гречки.
Обжарьте крупу перед варкой
Чтобы сделать вкус гречки насыщеннее, а текстуру — рассыпчатой, крупу можно предварительно обжарить.
Для этого разогрейте сковороду с небольшим кусочком масла или каплей растительного масла. Затем высыпьте гречку и обжаривайте ее 2-3 минуты, постоянно перемешивая.
Варите на среднем огне
После закипания воды огонь нужно убавить до среднего. Гречку следует варить под крышкой в течение 15-20 минут.
За это время крупа впитает необходимое количество воды и не должна превратиться в кашу.
Не открывайте крышку и не перемешивайте
Во время варки не следует открывать крышку кастрюли. Это поможет сохранить тепло и обеспечит равномерное приготовление гречихи.
Также крупу не нужно перемешивать. Поэтому она может развариться и стать липкой.
Дайте гречке настояться
Когда гречка впитает всю жидкость, снимите кастрюлю с огня. Оставьте ее еще на 5-10 минут под крышкой.
Это поможет сделать крупу более рассыпчатой и насыщенной по вкусу.
Добавьте масло или масло
Для более мягкого и ароматного вкуса к гречке можно добавить немного масла или растительного масла. Лучше всего сделать это уже после того, как крупа сварилась.