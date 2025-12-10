Как правильно включать приборы после возвращения света: в ДТЭК рассказали

Свет / © www.freepik.com/free-photo

После массированных ударов России ситуация в энергосистеме остается критической. Несмотря на почасовые графики, во многих регионах приходится использовать экстренные — аварийные — отключения.

Об этом рассказал для «Киев 24» операционный директор ДТЭК «Киевские электросети» Владимир Толочко.

Эксперт объясняет: главная проблема — перегрузка сети.

После восстановления электроснабжения потребители массово включают энергоемкие приборы — бойлеры, обогреватели, стиральные и посудомоечные машины. Сеть, работающая в критических условиях, не выдерживает резкую нагрузку и выходит из строя.

«Свет появляется — и люди сразу включают все подряд. Оборудование не выдерживает напряжения, система перегружается, что приводит к новым авариям и дополнительным часам без электричества», — отмечают в ДТЭК.

Как избежать аварийных отключений:

Чтобы избежать повреждения оборудования из-за скачков напряжения после восстановления электроснабжения и уменьшить нагрузку на сеть, следует соблюдать несколько правил:

Выключение приборов: во время обесточивания отключите все мощные приборы из розеток, такие как обогреватели, бойлеры и стиральные машинки.

После постепенного включения: после восстановления света электроприборы следует включать постепенно. Сначала включайте самые необходимые приборы (зарядки, светильники), а вот мощные приборы — минимум после 30 минут.

Контроль напряжения: перед включением прибора в розетку убедитесь, что напряжение стабильное и что оно не скачет.

Ночной таймер: если энергоемкие приборы имеют таймеры, их лучше запрограммировать, чтобы они работали в ночное время. Электроотопление следует включать не на полную мощность, а постепенно.

Рационально использовать электроэнергию нужно и в пиковые часы, которые приходятся на вечернее время — ориентировочно с 17 до 22 часов. Это также поможет снизить нагрузку на сеть, что позволит дольше оставаться в своих домах со светом.

Напомним, после массированных российских обстрелов, нанесших значительные повреждения энергоинфраструктуре в ряде регионов, страна вошла в период морозов. Несмотря на повышенную нагрузку на систему и риски для стабильности электроснабжения, в Укрэнерго заявляют, что оснований для существенного пересмотра графиков отключений нет.

Как сообщал глава компании Виталий Зайченко, похолодание действительно увеличивает уровень потребления, однако эти пиковые показатели были учтены заранее в планировании почасовых отключений. По его словам, энергосистема готова к росту нагрузки, а изменения в текущие графики не предусматриваются.