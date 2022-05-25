Как правильно выбрать качественную и здоровую рассаду для посадки на даче, огороде

Предстоящий урожай овощей зависит от многих факторов, одним из которых является качество рассады. К сожалению, не всегда купленная рассада оправдывает ожидания и дает обильный урожай. Как выбрать здоровую и качественную рассаду в магазине или на рынке, на что обращать внимание — в материале ТСН.ua

Если для опытного садовода по внешнему виду легко понять как выращивали рассаду и какие перспективы на урожай, то для начинающих определить качество рассады не так и легко. Рассказываем как.

На что следует обратить в вес выбирая рассаду

На внешний вид рассады. Стебли должны быть не повреждены. Цвет листьев у рассады должен быть насыщенным зеленым или светло-зеленым, без каких-либо пятен. И ни в коем случае не желтый. Наличие пятен может свидетельствовать о наличии заболевания или недостатке элементов питания.

Высота рассады. Рассада одной культуры и одного сорта должна быть максимально выровнена по размерам. Одинаковая высота рассады свидетельствует, что молодые растения выращивались в стабильных условиях. Одинаково сильные и развитые растения лучше приживаются и растут. Часто садоводы выбирают большую, переросшую рассаду. Они считают, что чем больше растение, тем быстрее оно приживется и будет рожать. На самом деле наоборот – переросшие растения приживаются хуже.

Качество рассады. Насколько качественная рассада можно определить по внешнему виду. Качественная рассада с виду должна быть абсолютно здоровой и свежей. У нее должен быть прямой стебель, ярко-зеленые листья и хорошо развитая корневая система. Стебли рассады не должны быть тонкими и вытянутыми, некачественная рассада может иметь бледные листья, наросты на корнях, дырочки, пятна и потемнения на листьях и стеблях, подсохшие нижние листья или следы удаления листьев.

Приобретая рассаду нужно обратить внимание на высоту растений и количество листьев.

у томатов высота должна быть 25-35 см, 8-10 листочков,

у перца 20-30 см, 6-8 листочков,

баклажаны быть высотой 15-20 см и иметь 6-7 листочков,

капуста ранняя — высота 13-15 см, 5-6 листиков, капуста средняя и поздняя должна быть высотой 15-20 см и иметь 6-7 листиков.

Какую рассаду лучше покупать – с закрытой корневой системой или открытой?

как выбрать рассаду

Лучший вариант, когда рассада продается в отдельных емкостях, горшках, торфяных таблетках, стаканчиках. Корневая система у такой рассады защищена от внешнего воздействия и минимально травмируется при пересадке. Растения с открытой корневой системой выращиваются в общей емкости. У такой рассады велик риск негативного воздействия на корни солнечных лучей, ветра, при транспортировке они могут испытать повреждения. Полностью здоровые и красивые кусты рассады могут быть быстро испорчены, поэтому такую рассаду нужно рассматривать еще более тщательно. Обычно выращенная в общей емкости будет стоить дешевле. Поэтому ее часто и покупают. Главное, при покупке такой рассады смотреть, чтобы корешки у молодых растений не были обнаженными. Они должны быть в большом коме земли, которая защитит корневую систему от травмирования, пересушивания и обветривания.

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