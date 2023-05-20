Как правильно выбрать металлопластиковые окна: на что обратить внимание во время войны

В период военных действий дома мирного населения страдают от обстрелов. Заклеивание окон минимизирует опасность от разлетающихся обломков при взрыве. Но, к сожалению, иногда придется ставить новые окна. На что обратить внимание при выборе металлопластиковых окон – в материале ТСН.ua

Правильно выбранные окна сегодня – это не только защита дома, но и значительная экономия средств в отопительный сезон, что особенно важно, когда отопление становится дороже.

Какой оконный профиль выбрать

Профиль является основанием окна, поэтому он должен быть качественным и достаточно толстым. Это позволит на долгие годы обеспечить хорошую тепло- и шумоизоляцию, геометрическую стойкость и долговечность окна. Убедитесь, что изготовитель дает 10 или более лет гарантии на профильную систему. Так вы будете уверены, что с течением времени пластик не деформируется и не изменит цвет. Уточните, какой материал используется при изготовлении профиля: вторичное сырье снижает стоимость готового продукта, но не гарантирует хорошего качества. Лучше отдавать предпочтение профилю класса А, толщина стенки которого начинается от 3 мм. Этот класс профиля позволяет лучше сохранять тепло в помещении и увеличивает звукоизоляцию. Важным параметром при выборе профиля является толщина стенки металла, из которого изготовлена ​​арматура, находящаяся внутри пластикового профиля. Ширина металлической стенки должна быть не менее 1,5 мм во избежание деформации под нагрузками.

Какой стеклопакет лучше выбрать

Стеклопакет защищает помещение от холода, сквозняков и сырости, выбирая стеклопакет, нужно обратить внимание на следующие параметры:

Безопасность, закаленное стекло. Закаленное стекло имеет более высокие параметры безопасности, оно крепче, поэтому его трудно разбить, что важно во время войны.

Термоизоляция. Важная характеристика для окон в любой функциональной зоне квартиры или дома, так как она позволяет сэкономить на отоплении в холодное время года. При производстве энергосберегающих окон производители используют наполненные газом стеклопакеты и специальное наружное покрытие. Для остекления дома или квартиры рекомендуем заказывать окна со стеклопакетом толщиной не менее 32 мм, по формуле стеклопакета 4-12-4-8-4i.

Звукоизоляция. Очень важная характеристика для живущих вблизи источников сильного шума – а такие места сейчас практически повсюду. Для повышения звукоизоляции стеклопакета изготовители увеличивают толщину стекла и закачивают в воздушную камеру специальный инертный газ.

Защита от солнца. Для защиты от солнечного облучения следует приобрести тонированное стекло, то есть стекло со специальным покрытием. При этом, по оптическим свойствам, такие окна не проигрывают не тонированным.

Что нужно знать о фурнитуре

Пластиковое окно достаточно тяжелое. При постоянном открывании и закрывании, его подвижные части испытывают серьезную нагрузку. Поэтому лучше выбирать окно с петлями, сделанными из крепкой стали.

При выборе оконных устройств также учитывайте, что с помощью дополнительных частей можно расширить функциональность окна и, к примеру, добавить режим микропроветривания. В холодное время года это позволит проветрить помещение, не выпуская большое количество тепла на улицу.

Качественный монтаж имеет значение

Даже самое дорогое и качественное окно не гарантирует хорошую тепло- и звукоизоляцию, если оно установлено неправильно. Самыми распространенными проблемами, которые могут возникнуть после монтажа, являются образование плесени, промерзание окон на стыке с отверстием и сквозняк из-под подоконника. Такие недостатки возникают из-за того, что монтажники сэкономили на монтажной пене и недостаточно утеплили зону подоконника.

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