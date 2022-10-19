Как правильно выбрать спальный мешок на зиму: лучшие советы и на что обратить внимание

Чтобы пережить зиму в холодных квартирах, эксперты рекомендуют воспользоваться спальниками. Какие бывают спальные мешки, как их выбирать по температуре, размеру, утеплителю, другим параметрам — читайте в материале ТСН.ua

Главное отличие зимних моделей спальников – это температура, наличие определенной формы самого спального мешка -он обязательно должен иметь капюшон, толстый слой утеплителя.

По форме спальные мешки бывают двух типов – одеяло и кокон. Одеяло для зимы не подходит, этот тип спальника предназначен для летнего времени. В зимних изделиях есть капюшон и затягивающийся утепленный воротник, чтобы избежать потери тепла.

При выборе спальника обратите внимание на конструкцию нижней части – футболку. Желательно, чтобы снизу сапальник был сконструирован так, чтобы ступни можно было удобно разместить внутри.

В некоторых спальниках существует такая опция как вкладка в спальник, обеспечивающая лучшую гигиену, а также возможность не терять теплоизоляционные свойства наполнителя при частых стирках.

Как выбрать спальный мешок на зиму по температуре

Производитель спальника указывает обычно на ярлыке три показателя:

Максимальную температуру воздуха, при которой можно с комфортом спать, не опасаясь за перегрев – t Maximum.

Минимальную температуру воздуха при закрытой молнии, при которой спать не холодно – t Comfort.

Минимальную температуру воздуха, при которой спать холодно, но при этом не будет переохлаждения организма – t Extreme.

При выборе спальник по температуре обычно ориентируются на температуру комфорта. Для лета температура комфорта от 0° и выше, для весны-осени эта температура должна быть в пределах от - 10° до 0°, на ярлыке зимнего спальника температура комфорта от -10 ° и ниже.

Как выбрать спальник по температуре

Какой утеплитель лучше для зимнего спальника

Именно от утеплителя больше зависит теплопроводность изделия, его вес и цена.

Самым дешевым наполнителем является синтетический синтепон. Но он имеет кучу недостатков – плохо удерживает тепло внутри, делает спальник тяжелым, сбивается в комки.

Утиный и гусиный пух гораздо лучше синтепона, он хорошо согревает. Спальники с таким утеплителем легок, комфортен, занимает меньше места, его недостатки – то, что у него более высокая стоимость, и такой спальник сильно впитывает влагу.

Лучший вариант – это фирменные синтетические наполнители, сейчас которых на рынке достаточно много, состав которых производители держат в секрете.

Внешний и внутренний материал спального мешка также имеет значение — нужно выбирать материал изготовленный из чистящейся, дышащей ткани. Оптимальным вариантом считается полиэстер.

Как выбрать спальный мешок по размеру

Чтобы выбрать зимний спальник по росту, нужно к росту добавить 30 см. В зимних спальниках можно не только самому согреваться, но и применять мешок для охранения боящихся холода вещей, как то фонари, батарейки. Ширина мешка подбирается по фигуре, наиболее распространенными моделями являются изделия шириной 75-80 и 100 см. Важно, покупая спальник, примерить его, чтобы в нем было удобно не только лежать, но и поворачиваться.

Как спать в спальнике

На вопрос, ложиться в спальник одетым или нет, нет однозначного ответа. Если спальник достаточно теплый и сохраняет тепло всю ночь – не нужно ложиться одетым. Если спальник холодный, спать будет теплее в одежде. Важно, чтобы одежда и спальник нормально дышали и выводили влагу. Не надо лезть в спальник в мембранной одежде, верхняя одежда даже из дышащего капрона ухудшает влажный отвод.

Сколько стоит спальный мешок для зимы

Цена спальника зависит от очень многих факторов – размера, наполнителя, веса, производителя. Зимний спальник для военных стоит 1500–1700 грн, а, например. детский — около 1000 грн. А за спальник до -35°C, весом до 2 кг нужно будет отдать примерно 50 000 грн.

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