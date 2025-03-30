Как правительство планирует удержать мужчин в Украине после войны – объяснение Минсоцполитики

Как правительство планирует удержать мужчин в Украине после войны / © ТСН.ua

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После завершения боевых действий часть украинских мужчин может уехать за границу – подобные прогнозы озвучивают социологи. Правительство отдает себе отчет в этой угрозе и готовит решения, которые должны помочь удержать украинцев дома.

Об этом в комментарии Новости.LIVE рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

Она отметила, что в мире уже сформировался образ украинцев как сильных, умных и трудолюбивых людей, поэтому задача государства сделать так, чтобы возвращаться и оставаться в Украине было выгодно.

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Марчак очертила три основных направления, над которыми работает Минсоцполитики:

обеспечение жильем;

создание рабочих мест;

развитие общин, в которых хочется жить.

По ее словам, министерство расширяет программы жилищной поддержки и работает над созданием фонда социального жилья, что позволит обеспечить все больше людей собственными жилищами.

Кроме того, каждая община, подчеркнула Марчак, должна развивать инфраструктуру, социальные сервисы и среду, которая будет комфортной и привлекательной для жизни.

Напомним, по данным исследования аналитического центра Rating Lab, выезд из Украины планируют или рассматривают такую возможность 51% мужчин в возрасте 25-34 лет.