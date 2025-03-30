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- Украина
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Как правительство планирует удержать мужчин в Украине после войны – объяснение Минсоцполитики
Министерство расширяет программы жилищной поддержки и работает над созданием фонда социального жилья, что позволит обеспечить все больше людей собственными жилищами.
После завершения боевых действий часть украинских мужчин может уехать за границу – подобные прогнозы озвучивают социологи. Правительство отдает себе отчет в этой угрозе и готовит решения, которые должны помочь удержать украинцев дома.
Об этом в комментарии Новости.LIVE рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.
Она отметила, что в мире уже сформировался образ украинцев как сильных, умных и трудолюбивых людей, поэтому задача государства сделать так, чтобы возвращаться и оставаться в Украине было выгодно.
Марчак очертила три основных направления, над которыми работает Минсоцполитики:
обеспечение жильем;
создание рабочих мест;
развитие общин, в которых хочется жить.
По ее словам, министерство расширяет программы жилищной поддержки и работает над созданием фонда социального жилья, что позволит обеспечить все больше людей собственными жилищами.
Кроме того, каждая община, подчеркнула Марчак, должна развивать инфраструктуру, социальные сервисы и среду, которая будет комфортной и привлекательной для жизни.
Напомним, по данным исследования аналитического центра Rating Lab, выезд из Украины планируют или рассматривают такую возможность 51% мужчин в возрасте 25-34 лет.