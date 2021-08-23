Как празднуют День Флага Украины в разных уголках мира: яркое видео

Как празднуют День Флага Украины в разных уголках мира: яркое видео

По случаю праздника в разных странах представители украинских общин вместе с дипломатами развернули 30-метровые флаги.

Министерство иностранных дел Украины опубликовало яркое видео о том, как украинцы, проживающие в разных уголках мира, отмечают День Государственного Флага.

Подробнее по это рассказали на Facebook-странице МИД Украины.

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Сине-желтый флаг развевался в столицах Европы и в Северной Америке, на юге Африки, в древнем городе Петра в Иордании, на побережье Персидского залива и в мексиканской долине Теотиуакан; в древнем храмовом комплексе Баальбек в Ливане и известном комплексе небоскребов "Flame Towers" в Азербайджане.

В Греции воздушный шар провел флаг Украины над самым высоким высокогорным озером, а в Загребе украинский флаг поднялся на самое высокое здание как свидетельство силы духа и несокрушимости украинского народа.

Первое официальное признание сине-желтого флага как флага украинского народа состоялось 22 марта 1918 года. Тогда Центральная Рада приняла закон, утвердив сочетание желтого и голубого цветов как знамени Украинской Народной Республики.

Напомним, в столице на площади Конституции перед зданием парламента состоялась церемония поднятия Флага Независимости. Также 23 августа в Харькове установили самый высокий Государственный Флаг в Европе.

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