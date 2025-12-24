Как празднуют Рождество в Украине: обычаи, символика и региональные обряды

Как празднуют Рождество в Украине

С 2023 года Украина официально празднует Рождество Христово по новоюлианскому календарю — 25 декабря. Соответственно, Сочельник теперь выпадает на 24 декабря, завершая сорокадневный пост, который длится с 15 ноября.

Рождество считается вторым после Пасхи большим праздником, с ним связано немало традиций и обрядов.

ТСН.ua рассказывает о рождественских обычаях украинцев, которые передаются из поколения в поколение.

Особенности празднования Рождества в Украине

Издавна считалось, что на Рождество должна собраться вся семья. Наши предки верили, что тот, кто останется во время праздника в одиночестве, рискует блуждать весь следующий год.

Рождественские традиции должны были объединять не только родных, но и целые общины: считалось, что если хотя бы один житель села нарушит обычаи, неудача может постигнуть всех односельчан.

Региональные обряды подчеркивали это единство по-особенному. Например, бойки обматывали праздничный стол железной цепью и топтались по нему всей семьей, чтобы скрепить связи на год вперед. С этой же целью утром после Рождества хозяева часто связывали все ложки вместе.

В то же время существует немало других традиций на Рождество, среди которых — праздничный наряд, богатый ужин, вертеп и колядки.

Сочельник

Празднование Рождества начинается с появлением первой звезды, символизирующей рождение Христа. Тогда вся семья должна собраться за щедрым, но постным столом, на котором обязательно должно быть 12 блюд.

Ужин должен начать хозяин с молитвы и кутьи. Алкоголь в этот вечер под запретом, а разговоры за столом должны быть тихими. Важной частью является чествование умерших: для них на столе оставляют лишнюю тарелку, ложку и бокал, веря, что души предков приходят на ужин.

После молитвы, хозяин произносит традиционное пожелание здоровья и благодати, после чего вся семья приступает к еде, используя только ложки.

Также на протяжении всего ужина должна гореть свеча — «Божья искра любви», а кутью оставляют на столе до утра для душ близких. Завершается вечер семейными поздравлениями и колядками.

Также по традиции в это время принято навещать родителей и крестных, делясь с ними рождественской радостью.

12 постных блюд

После уборки дома, хозяева готовили богатый ужин.На стол обязательно ставили двенадцать постных блюд — в честь двенадцати апостолов. Каждый член семьи должен попробовать каждое из них, чтобы год был успешным.

Основным блюдом Сочельника является кутья, которую готовят из пшеницы или риса. Она должна быть дополнена маком, орехами и медом.

Праздничный стол на Сочельник / © Фото из открытых источников

Кутью размещают в центре стола рядом с зажженной лентой. Традиционное рождественское меню также включает:

борщ и узвар — олицетворяют мир в семье и будущий достаток;

пампушки — сладкие пампушки символизируют солнце, а постные голубцы — радость и гостеприимство;

вареники и каши — каши из гороха или фасоли привлекают плодородие земли, а вареники — сытость;

блюда из капусты и грибы - тушеная капуста означает крепость духа, а грибы — связь с тайнами природы;

рыба — традиционный символ здоровья и благополучия.

Главные символы Сочельника

Традиционным украинским рождественским символом является дидух — сноп из пшеницы или ржи, который олицетворяет дух предков («дедов дух»). Его делали из первого или последнего сжатого снопа и ставили на самое почетное место в доме — в углу возле икон.

Наши предки верили, что летом души усопших охраняют нивы, а на праздники возвращаются домой, поэтому дидух считался защитником рода, символом плодородия и гармонии.

Дидух / © Credits

Каждый год сноп обязательно обновляли, ведь верили, что за год старое украшение теряет свою силу.

Судьба рождественского снопа после праздников была особенной. Часто его сжигали, чтобы символически отпустить души предков обратно на небо и защитить живых от зла.

Однако в некоторых регионах, например на Ополье, дидух обмолачивали на святого Василия. Все зерно из него делили на три части: первую отдавали колядникам для засевания, вторую добавляли в корм скоту, а третью хранили до весны, чтобы засеять поле на богатый урожай.

Кроме дидуха, накануне ужина хозяин заносил в дом сено или солому. Его расстилали на полу как напоминание о том, что Иисус родился в яслях.

Вертеп и колядки

Одной из самых ярких традиций Рождества является вертеп. Это праздничное представление о рождении Христа, которое разыгрывают двумя способами: как кукольный театр в специальной шкатулке или как живой спектакль с участием людей. Главными героями всегда являются Мария, Иосиф и младенец Иисус в колыбели.

Вертеп / © Фото из открытых источников

С наступлением сумерек также начинается еще одно рождественское действо — колядование. Молодежь и дети собираются в группы, чтобы известить хозяев о радостной новости. У каждого в команде есть своя роль: впереди идет звездный с большой Вифлеемской звездой на палке, за ним — звонарь, который громко призывает людей к окнам, и михоноша, собирающий подарки.

Колядники / © http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Missile_boat_Pori_South_Harbor_1.JPG

Колядники поют праздничные песни и разыгрывают шуточные сценки, наполняя дома смехом. По народному обычаю, хозяева должны обязательно отблагодарить гостей монетами или сладостями.

Считается, что чем больше колядников посетит дом, тем счастливее будет следующий год для семьи.

Рождественские приметы и поверья

В Украине есть немало примет, связанных с Рождеством. Например, за 12 дней до праздника запрещалась любая тяжелая работа, разрешалось только возиться возле скота и готовить еду.

Также в Сочельник строго запрещено занимать деньги, чтобы не «отдать» достаток на весь год. Также не следует уходить далеко от дома (чтобы не блуждать годами) и садиться за стол в темной одежде — праздник принято встречать в светлом наряде.

Для защиты от нечистой силы наши предки использовали железо: под стол клали ядро или серп. На стол под скатерть обязательно клали монеты (на богатство) и чеснок (на здоровье). Интересный ритуал проводили утром: монеты клали в воду для умывания, чтобы деньги «липли» к рукам.

Также, наши предки наблюдали за погодой на Рождество, чтобы определить каким будет грядущий год:

если много снега или иней на деревьях — к хорошим озимым; сосульки под крышей — уродится ячмень; гололед — к урожаю орехов;

звездное небо после ужина предвещает сухое и теплое лето, а снежная погода — мокрое, но с богатым урожаем зерна;

если Рождество «зеленое» (без снега), то Пасха будет «белой» (холодной).

В Сочельник «поведение» свечи на столе также могло предвещать будущее: ясное пламя сулило спокойный год, а копоть — возможные трудности.

Что одевают украинцы на Рождество

К празднику Рождества в Украине готовятся заранее, создавая особый праздничный образ. По древнему обычаю, за стол садились исключительно в новом наряде, который был обильно украшен ручной вышивкой.

Традиционный рождественский наряд состоял из нарядной вышиванки, искусно расшитого пояса, нагрудника или кептаря и аутентичной верхней одежды. Молодые девушки, которые собирались на коляду, обязательно дополняли свой образ яркими праздничными платками.

Особенности празднования Рождества в разных регионах Украины

Украинское Рождество поражает своим разнообразием, ведь каждый регион сохранил собственные уникальные ритуалы и вкусы. На западе Украины, от Галичины до Закарпатья, царит атмосфера ярких вертепов и соломенных «пауков», оберегающих дом.

Здесь особенно чтят память предков: на Прикарпатье носят кутью на кладбище, а на Волыни оставляют для душ умерших пустую тарелку за столом. Украшением закарпатского меню являются бобальки — сладкие шарики из теста, щедро заправленные маком и орехами.

В центральных областях, в частности на Киевщине и Черкасщине, сохранился интересный бытовой обряд «чуб-чуб»: пока кутья варится, мать скубает детей за волосы, чтобы в хозяйстве хорошо неслись куры. Также здесь, как и на Юге страны, неизменной традицией остается визит к крестным и кумовьям с ужином и сладостями в обмен на подарки.

Южные и восточные регионы славятся своими рождественскими ярмарками и масштабными обходами колядников с большой восьмиугольной звездой.

Северное Полесье выделяется своим аутентичным столом, где можно попробовать бурду — блюдо из черники, или борщ на грибной закваске. Хозяева здесь заботятся и о будущем урожае, обвязывая садовые деревья соломой.

Несмотря на определенные различия в блюдах или обрядах, по всей стране Рождество остается праздником, объединяющим общество вокруг общих ценностей и вековых корней.

