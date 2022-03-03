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Как предотвратить отравление во время военного положения: советы

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Как предотвратить отравление во время военного положения: советы

pixabay.com

Убедитесь, что мясо или рыба полностью прожарены, проварены или тушены.

Когда одно государство оккупирует другое, международное гуманитарное право обязывает оккупанта обеспечить население достаточным количеством пищи, если ресурсы оккупированной территории недостаточны. Впрочем, Российская Федерация неоднократно за время российско-украинской войны демонстрировала неуважение к международному праву, поэтому военные РФ совершают мародерство и грабят местное население.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

В настоящее время активно проводится сбор пищевых продуктов для гуманитарных нужд и военных. Если у вас есть возможность приобщиться к средствам или продуктам, свяжитесь с волонтерами-координаторами в вашем регионе.

Центр общественного здоровья подготовил основные рекомендации для гуманитарных штабов с учетом сбора продуктов в условиях военного времени.

Соблюдение пяти простых правил может спасти гражданское и военное население от пищевых отравлений:

  • Сырье и готовые продукты принимаются, хранятся, транспортируются максимально отдельно! При отсутствии холодильника целесообразно предусмотреть склад вне помещения на улице.
  • При расфасовке продукции непосредственно волонтерами желательно продублировать срок годности и условия хранения. Это поможет правильно распределить продукты и продумать меню на месте.
  • При получении сырья (мясо, рыба и т.п.) с целью уменьшения рисков подвергать его максимально возможной термической обработке. Убедитесь, что мясо или рыба полностью прожарены, проварены или тушены.
  • Следует быть осторожными при приеме скоропортящейся продукции. Если такие продукты имеются, то важно проверять органолептические качества — какая еда на вид, запах и вкус. Салаты не следует заправлять к потреблению, это ускорит порчу продуктов.
  • Обязательна гигиена рук ответственных лиц и самоотстранение от такой работы лиц, имеющих признаки кишечных инфекций.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – 5840 человек,
  • самолетов – 30,
  • вертолетов – 31,
  • танков – до 211,
  • боевых бронированных машин ‒ 862,
  • артиллерийских систем – 85,
  • средства ПВО – 9,
  • РСЗО — 40,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • легкие скоростные катера – 2 единицы,
  • автомобильной техники – 355.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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