Как предотвратить отравление во время военного положения: советы

Убедитесь, что мясо или рыба полностью прожарены, проварены или тушены.
Когда одно государство оккупирует другое, международное гуманитарное право обязывает оккупанта обеспечить население достаточным количеством пищи, если ресурсы оккупированной территории недостаточны. Впрочем, Российская Федерация неоднократно за время российско-украинской войны демонстрировала неуважение к международному праву, поэтому военные РФ совершают мародерство и грабят местное население.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
В настоящее время активно проводится сбор пищевых продуктов для гуманитарных нужд и военных. Если у вас есть возможность приобщиться к средствам или продуктам, свяжитесь с волонтерами-координаторами в вашем регионе.
Центр общественного здоровья подготовил основные рекомендации для гуманитарных штабов с учетом сбора продуктов в условиях военного времени.
Соблюдение пяти простых правил может спасти гражданское и военное население от пищевых отравлений:
- Сырье и готовые продукты принимаются, хранятся, транспортируются максимально отдельно! При отсутствии холодильника целесообразно предусмотреть склад вне помещения на улице.
- При расфасовке продукции непосредственно волонтерами желательно продублировать срок годности и условия хранения. Это поможет правильно распределить продукты и продумать меню на месте.
- При получении сырья (мясо, рыба и т.п.) с целью уменьшения рисков подвергать его максимально возможной термической обработке. Убедитесь, что мясо или рыба полностью прожарены, проварены или тушены.
- Следует быть осторожными при приеме скоропортящейся продукции. Если такие продукты имеются, то важно проверять органолептические качества — какая еда на вид, запах и вкус. Салаты не следует заправлять к потреблению, это ускорит порчу продуктов.
- Обязательна гигиена рук ответственных лиц и самоотстранение от такой работы лиц, имеющих признаки кишечных инфекций.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 2 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – 5840 человек,
- самолетов – 30,
- вертолетов – 31,
- танков – до 211,
- боевых бронированных машин ‒ 862,
- артиллерийских систем – 85,
- средства ПВО – 9,
- РСЗО — 40,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
- легкие скоростные катера – 2 единицы,
- автомобильной техники – 355.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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