Как предотвратить отравление во время военного положения: советы

Как предотвратить отравление во время военного положения: советы

Убедитесь, что мясо или рыба полностью прожарены, проварены или тушены.

Когда одно государство оккупирует другое, международное гуманитарное право обязывает оккупанта обеспечить население достаточным количеством пищи, если ресурсы оккупированной территории недостаточны. Впрочем, Российская Федерация неоднократно за время российско-украинской войны демонстрировала неуважение к международному праву, поэтому военные РФ совершают мародерство и грабят местное население.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

В настоящее время активно проводится сбор пищевых продуктов для гуманитарных нужд и военных. Если у вас есть возможность приобщиться к средствам или продуктам, свяжитесь с волонтерами-координаторами в вашем регионе.

Центр общественного здоровья подготовил основные рекомендации для гуманитарных штабов с учетом сбора продуктов в условиях военного времени.

Соблюдение пяти простых правил может спасти гражданское и военное население от пищевых отравлений:

Сырье и готовые продукты принимаются, хранятся, транспортируются максимально отдельно! При отсутствии холодильника целесообразно предусмотреть склад вне помещения на улице.

При расфасовке продукции непосредственно волонтерами желательно продублировать срок годности и условия хранения. Это поможет правильно распределить продукты и продумать меню на месте.

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