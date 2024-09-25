Как предотвратить удары России по украинским АЭС: мнение Подоляка

Чтобы предотвратить удары со стороны России по украинским атомным электростанциям, необходимо усилить ПВО, а также оказывать давление через МАГАТЭ. Однако в приоритете остается принуждение.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии YouTube-канала РБК-Украина.

Россия воспринимает только язык силы

По словам Подоляка, РФ осознает, что единственный тип ведения войны против гражданского населения состоит в тотальном уничтожении энергетики. Для этого необходимо уничтожить не саму станцию, а ее возможность передавать электроэнергию в общую сеть. Это подстанции, расположенные рядом с ней.

"И потому, безусловно, Россия такие планы разрабатывает. Это очевидно, мы же видим, что они постоянно ищут дополнительные геноцидные инструменты. Я подчеркиваю геноцидные, потому что это сознательное действие, направленное на то, чтобы лишить людей возможности использовать электроэнергию, отопление и так далее", – добавил Подоляк.

Как утверждает советник ОПУ, предотвращение террористических планов Кремля состоит из нескольких составляющих. В частности, речь идет о:

публичность

"Важно публично говорить о российских террорах и юридически зафиксировать состав преступления, которое Россия планирует совершить", – говорит советник ОПУ.

увеличение поставок ПВО

"Настаивать на существенной поставке противоракет в NASAMS, Patriot и самих пусковых установок", — подчеркнул Подоляк;

давление через МАГАТЭ на организации, оказывающие влияние на рынок ядерных технологий

Безусловно, это такие страны как Индия и Китай, чтобы они остановили намерения России.

При этом советник Офиса в очередной раз акцентировал: РФ остановит только принуждение, то есть сила.

"Существенный рост количества ущерба, который Украина может наносить на территории РФ. То есть, существенное увеличение масштабов войны на территории России. Для этого необходимы новые соответствующие инструменты, вы об этом прекрасно знаете", – резюмировал Михаил Подоляк.

Напомним, мирный план президента Украины Владимира Зеленского содержит четыре ключевых направления : дипломатическое и военное принуждение РФ к миру, а также политическую и экономическую составляющие. Он не предусматривает замораживание конфликта.

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