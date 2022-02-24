Как преодолеть панику в условиях чрезвычайных ситуаций: советы психологи

Сообщения о вторжении России в Украину и воздушной бомбардировке поднимают уровень тревоги у населения страны. ТСН.ua собрал действенные советы психологов, как преодолеть панику и не поддаваться стрессу.

Как не поддаваться панике и не терять голову в это тяжелое время, рассказывает психолог, основательница психологической студии «Смысл» Марианна Франко. По ее словам, в психологии уже давно создано несколько действенных наработок, которые помогают справиться с паникой и стрессом. Один из этих способов можно сформулировать следующей фразой: "Не знаешь, что делать - грызи палочку".

Именно так работает важнейший механизм приспособления к стрессовой ситуации. Его придумал японский нейробиолог Масатоши Танака. Он провел несколько экспериментов, во время которых подвергал действию небольшого тока крыс. Это приводило к повышению уровня стресса. Первой группе крыс разрешали при этом грызть палочки. Было зафиксировано, что вторая группа, которая не могла грызть палочку, страдала из-за стресса. У этих крыс развивалась язва желудка и другие сопутствующие болезни.

Этот эксперимент показывает, сколь важно в стрессовой ситуации делать что-то, что поможет контролировать эмоции. Это, конечно, не значит, что вам нужно в прямом смысле "грызть палочку". Просто найдите что-то свое, чтобы не переживать из-за ситуации. Это может быть изучение языков, уборка в доме, работа над важным проектом. Главное – заниматься этим каждый день.

Также нужно обязательно разработать два плана действий. План А (если ситуация будет стабильной) и план Б (если она ухудшится). И помнить, что вы не можете повлиять на общий ход событий, но можете повлиять на свое здоровье как физическое, так и психологическое.