"Как при Сталине — ни шагу назад": оккупант жалуется на свое командование и обеспечение (аудио)

Российский захватчик пожаловался, что командиры не снабжают своих подчиненных самым необходимым, дают кровавые приказы, а сами прячтся от опасности.

Российский военный жалуется на обеспечение и свое командование.

Его разговор перехватила украинская разведка, сообщает ГУР.

"Нам бы командиров, с*ка, нормальных дали, а то понаставляли до*боебов, а потом ты должен их приказы выполнять, когда тебя на верную смерть отправляют, а сам, с*ка сидит, прячится", — сказал оккупант.

Российский солдат также пожаловался на холодные вечера и нехватку теплой формы, которую им еще не выдали командиры.

"С*ка все против нас, я вообще не понимаю эту х*йню. Как при Сталине – ни шагу назад. Надеть нечего. Сегодня еду на позицию, где нах*й бушлаты? Ночью "минус". Приходится самому что-то себе покупать, зато задачи еб*нутые ставят. Хочешь выполняй, не хочешь — поезжай в тюрьму", - пожаловался он.

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