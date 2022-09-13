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Как приготовить аутентичное украинское блюдо - жаркое из свинины

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Как приготовить аутентичное украинское блюдо - жаркое из свинины

Как приготовить аутентичное украинское блюдо жаркое из свинины / Фото: Pexels

Такое блюдо точно понравится всей семье благодаря ярко выраженному вкусу. Как приготовить аутентичное жаркое из свинины — читайте в материале ТСН.ua.

Елена Брайченко, основательница проекта Їzhakultura поделилась с украинцами аутентичным рецептом жаркого со свининой в мучной зажарке. Такое блюдо отличается интересным и довольно насыщенным вкусом и придется по душе всей семье.

Ингредиенты

Чтобы приготовить вкусное жаркое из свинины, вам понадобятся:

  • 1,2 кг свинины;
  • 150 мл воды;
  • 50 г пшеничной муки;
  • 150 г репчатого лука;
  • 5 г соли;
  • 3 г черного молотого перца;
  • 100 мл кипятка;
  • 1 лавровый лист.

Как приготовить

Все очень просто:

  1. Духовку следует включить на 180 градусов.
  2. Мясо свинины порезать на одинаковые кусочки. Выложить на раскаленную сковороду одним слоем. Жарить до золотистой корочки. Добавить нарезанный тонкими пластинами репчатый лук и жарить еще 1 минуту.
  3. Выложить мясо в горшок для запекания, влить 100 мл воды, посолить и поперчить. Поставить в духовой шкаф на 1 час. Через полчаса не забудьте проверить мясо, возможно, нужно долить еще 50 мл воды.
  4. На раскаленную сухую сковороду высыпать муку. Помешивать и следить за тем, чтобы оно стало золотистым. Пересыпать в небольшой сотейник, тонкой струйкой влить кипяток. Постоянно помешивайте венчиком, чтобы в массе не образовались густые кусочки. Она должна напоминать сливки.
  5. Добавить массу с мукой в горшок с мясом, перемешать, добавить ваши любимые специи и лавровый лист.

Еще пятнадцать минут блюдо должно тушиться, чтобы получить необычайный вкус и аромат.

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