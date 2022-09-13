Как приготовить аутентичное украинское блюдо - жаркое из свинины

Такое блюдо точно понравится всей семье благодаря ярко выраженному вкусу. Как приготовить аутентичное жаркое из свинины — читайте в материале ТСН.ua.
Елена Брайченко, основательница проекта Їzhakultura поделилась с украинцами аутентичным рецептом жаркого со свининой в мучной зажарке. Такое блюдо отличается интересным и довольно насыщенным вкусом и придется по душе всей семье.
Ингредиенты
Чтобы приготовить вкусное жаркое из свинины, вам понадобятся:
- 1,2 кг свинины;
- 150 мл воды;
- 50 г пшеничной муки;
- 150 г репчатого лука;
- 5 г соли;
- 3 г черного молотого перца;
- 100 мл кипятка;
- 1 лавровый лист.
Как приготовить
Все очень просто:
- Духовку следует включить на 180 градусов.
- Мясо свинины порезать на одинаковые кусочки. Выложить на раскаленную сковороду одним слоем. Жарить до золотистой корочки. Добавить нарезанный тонкими пластинами репчатый лук и жарить еще 1 минуту.
- Выложить мясо в горшок для запекания, влить 100 мл воды, посолить и поперчить. Поставить в духовой шкаф на 1 час. Через полчаса не забудьте проверить мясо, возможно, нужно долить еще 50 мл воды.
- На раскаленную сухую сковороду высыпать муку. Помешивать и следить за тем, чтобы оно стало золотистым. Пересыпать в небольшой сотейник, тонкой струйкой влить кипяток. Постоянно помешивайте венчиком, чтобы в массе не образовались густые кусочки. Она должна напоминать сливки.
- Добавить массу с мукой в горшок с мясом, перемешать, добавить ваши любимые специи и лавровый лист.
Еще пятнадцать минут блюдо должно тушиться, чтобы получить необычайный вкус и аромат.