Как приготовить паску в бумажной форме, нужно ли смазывать форму маслом перед выпечкой

Как испечь пасхи в бумажных формах, нужно ли смазывать формы, какие преимущества пасхи приготовленной в бумажной форме читайте в материале ТСН.ua

Как правильно печь паску в бумажных формах

В первую очередь приготовьте тесто для паски по любимому рецепту.

Выложите тесто на дно бумажных форм так, чтобы оно заняло примерно треть объема формы. Накройте паску полотенцем и поставьте в теплое место, чтобы тесто подошло.

Когда тесто для паски подойдет и займет 2/3 бумажной формы, его можно ставить выпекаться.

Для того, чтобы паска равномерно пропекся и не потрескался, перед началом опрыскайте его теплой водой и поставьте в духовку при температуре 60 градусов. Через минут 10 опрыските тесто еще раз и только тогда включите необходимую температуру. Чтобы бумажные формы не пригорели, температура в духовке должна быть не выше 180 градусов. До конца выпечки опрыските тесто еще раз.

Если на нижний противень поставить емкость с водой, можно сразу включать духовку на нужный температурный режим.

Нужно ли смазывать бумажные формы для пасок перед выпечкой

Вопрос, волнующий многих хозяек — нужно ли смазывать бумажные формы для пасок. Эксперты отвечают, что нет. И это не единственное преимущество бумажных форм. Смазывать жиром бумажные формы не нужно – выпечка к высококачественному пергаменту не пристает.

Преимущества бумажных форм для выпечки пасок

Они производятся из натурального растительного сырья, поэтому экологичны.

Позволяют экономить время именно благодаря тому, что их не нужно смазывать перед выпечкой. Посчитайте, сколько минут вы тратите на то, чтобы смазать каждую железную форму жиром. А некоторые хозяйки еще и пергаментом выкладывают формы перед выпечкой паски.

Не нуждаются в мойке, не нужно тратить усилия, чтобы отодрать и оттереть присохшую к стенкам форм выпечку.

Пропекаются паски в таких формах быстрее.

Бумага не пропускает жир и не промокает, поэтому готовые паски в формах вы смело можете ставить на стол, на салфетки, на скатерть.

Пергамент, из которого сделаны бумажные формы, обеспечивает достаточно длительное хранение пасок свежими.

Как достать готовые паски из бумажных форм

Делать это нужно только после полного их охлаждения. Но многие хозяйки вообще не снимают бумагу с выпечки, потому что такие формы уже стали элементом декора пояса. Перед едой можно удалить бумагу сразу или после разрезания.

Читайте также: