Как приготовить простой домашний отпугиватель: тля больше не появится на розах или смородине

ТСН.ua рассказывает о простом, бюджетном, но действенном способе, как избавиться от тли, если вредители атакуют розы или ягодные кусты.

Недавно мы рассказывали, чем подкормить розы весной, чтобы они пышно цвели в течение лета.

Пожалуй, самым популярным аптечным средством, используемым на участке садовниками и огородниками для отпугивания вредителей и подкормки растений, является нашатырный спирт. В частности, он помогает избавиться от тли, часто портящей насаждения роз и ягодных кустов, особенно смородины.

Для обработки кустов нашатырным спиртом нужно приготовить специальный раствор. Для этого: в небольшом количестве воды нужно развести 2 столовых ложки нашатырного спирта и 1 столовую ложку жидкого мыла (подойдет также и жидкое средство для мытья посуды).

Получившуюся смесь необходимо перелить в 8-10 литров теплой воды, тщательно перемешать.

Теперь можно опрыскивать розы или смородину. Делать это нужно снизу вверх. Лучше использовать специальный опрыскиватель. Такой бюджетный раствор защитит ваши насаждения от нашествия тли.

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