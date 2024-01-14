Как пример — соглашение с Британией: Украина начала переговоры с Румынией о гарантиях безопасности

Зеленский в очередной раз выразил благодарность Британии за первенство и "сильное наполнение соглашения".
Украина начала переговоры с Румынией о гарантиях безопасности — девятое государство, с которым ведут такие переговоры. Это также относится к странам G7 и Нидерландам. За образец приняли соглашение с Британией, предусматривающее 10 лет поддержки, помощь в случае нового нападения, сотрудничество в оборонном секторе.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский 14 января в своем вечернем обращении.
"Все государства "Большой семерки" плюс Нидерланды, плюс Румыния. Будет больше. Как образец берем соглашение, которое мы на этой неделе заключили с Великобританией. Еще раз благодарен Британии за первенство и за очень хорошее, сильное наполнение соглашения", — сказал президент.
О встрече советников лидеров государств по Формуле мира в Швейцарии
По словам Зеленского, советники лидеров государств по Формуле мира в Швейцарии собираются уже в четвертый раз. В настоящее время там представлено более 80 государств и международных организаций.
"И не только наши привычные партнеры в Европе и Северной Америке, но и государства Латинской Америки, Африки, Азии, Океании. Представительская встреча. Благодарна каждому лидеру и каждой стране, которые участвуют в этой нашей совместной работе и своим участием подтверждают, что мировой порядок, основанный на правилах, обязательно должен быть возобновлен — для всех на земле, без исключений", — сообщил президент.
О дронах и средствах радиоэлектронной борьбы
В своем обращении 14 января Зеленский также анонсировал, что у Украины будет больше дронов и средств радиоэлектронной борьбы.
"В общем, первые две недели этого года уже добавили Украине силы и возможностей. Есть новые пакеты поддержки для наших воинов. Есть очень нужные договоренности о совместном производстве оружия и снарядов, особенно чувствительный вопрос — дроны. Дронов будет больше. Готовим очередные хорошие новости по ПВО. Помним и о ракетах, и о РЭБ — средствах радиоэлектронной борьбы — будет больше. И неизменно, месяц за месяцем наращиваем наше, украинское производство артиллерии", — сообщил он.
Напомним, 15 января Владимир Зеленский посетит Швейцарию, где в тот же день открывается Всемирный экономический форум в Давосе.
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