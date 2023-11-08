Как приобрести билеты на поезд Киев-Варшава в приложении "Укрзализныци": Федоров рассказал о нововведениях

Теперь приобрести билеты на самый популярный поезд Киев-Варшава в приложении " Укрзализныця " можно только с "Дія.Подписью", что должно изменить ситуацию со спекуляцией и упростить приобретение билетов на поезд из Украины в Польшу.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

"Укрзализныця продолжает системную борьбу с перекупами билетов, чтобы украинцы не переплачивали стоимости и не искали альтернативных вариантов для поездок. Теперь приобрести товар на самый популярный поезд Киев — Варшава в приложении Укрзализныци можно только с "Дія.Подписью", — добавил министр.

Зачем нужна верификация аккаунта через "Дію"

Верификация призвана подтвердить, что покупатель – настоящий человек. Так что если с аккаунта будут массово покупать и возвращать билеты — после проверки его заблокируют.

"Человек больше не сможет купить онлайн без всяких исключений, даже если удалит приложение и попытается пройти проверку через другое устройство", — сказал Федоров.

Как вернуть билеты на международные маршруты: новые правила

Для возвращения международных цветов, по словам министра, теперь не нужно ехать на вокзал, стоять в очереди, писать заявление и ждать возврата средств до полугода.

"Благодаря "Дія. Подписи" это в прошлом. Теперь в приложении УЗ это через несколько секунд", — сказал Федоров.

Напомним, 15 октября "Укрзализныця" отправила первый рейс сообщением Ивано-Франковск-Львов-Люблин-Варшава с пересадкой на станции Рава-Русская. Поезда будут курсировать на маршруте ежедневно. Появится ли в поездах долгожданный бесплатный Интернет, читайте в материале ТСН.ua.

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