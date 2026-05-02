Как присоединиться к частной ПВО — объяснение Минобороны
Группы частной ПВО состоят из гражданских лиц, прошедших специальное обучение, имеющих соответствующие сертификаты и допуски и отвечающие необходимым требованиям.
К экспериментальному проекту частной противовоздушной обороны на апрель 2026 года уже присоединились 24 украинских компании.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Речь идет о предприятиях разных форм собственности из нескольких регионов, в частности, Харьковской, Одесской, Киевской, Полтавской и Закарпатской областей.
Кто входит в частные группы ПВО
Группы формируются из гражданских работников компаний. Они проходят специальное обучение, получают допуски и сертификацию, после чего могут работать с определенными средствами, но только в рамках согласованных задач и под контролем военных.
Часто к таким группам приобщаются люди, не подлежащие мобилизации: например, многодетные родители или работники предприятий.
В то же время, типы вооружения, которые частные группы могут использовать, согласовывают непосредственно с командованием Воздушных сил.
Как присоединиться к частной ПВО
Бизнес может присоединиться к группе частных ПВО, пройдя несколько этапов:
Этап 1: Получение статуса уполномоченного предприятия. Предприятие подает заявление в Министерство обороны Украины вместе с данными о своей деятельности. После проверки соответствия требованиям компания получает официальный статус уполномоченного участника экспериментального проекта.
Этап 2: Планирование и определение условий взаимодействия. Компания обращается к соответствующему воздушному командованию ПС ВСУ для формирования совместного решения. На данной стадии определяются районы выполнения задач, состав сил и порядок взаимодействия, а предприятие получает право закупать вооружение как конечный потребитель.
Этап 3: Формирование и подготовка групп. Предприятие покупает необходимые средства ПВО, создает группы собственных работников и организует их обучение в сертифицированных центрах с привлечением военных специалистов. После подготовки и получения сертификатов компания сообщает о своей готовности.
Этап 4: Начало выполнения задач. После подтверждения готовности подразделение интегрируется в общую систему управления противовоздушной обороной. Группа начинает чередование и выполняет согласованные задачи.
Напомним, 2 марта 2026 года Кабинет министров расширил возможности защиты объектов критической инфраструктуры от воздушных атак. С тех пор предприятия, независимо от формы собственности, могут создавать собственные группы противовоздушной обороны.
В то же время, частная ПВО не работает автономно — она интегрирована в общую систему обороны и действует под управлением Воздушные Силы ВСУ.
В апреле в Харьковской области группа частной противовоздушной обороны впервые сбила реактивный беспилотник, который двигался со скоростью более 400 км/ч.