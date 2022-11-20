Как приучить кота к лотку: советы тем, кто только что завел любимца

Что делать, если кошка не хочет ходить в лоток, как приучить котенка к лотку за один день, читайте в материале ТСН.ua

Многим и хотелось бы завести кота, но страх за испорченный диван, ковер или тапочки удерживают от этого удовольствие. Однако, приучить котика ходить в туалет в лоток не так уж трудно, как кажется.

Чтобы приучить кота к лотку обычно не приходится прилагать значительных усилий, ведь котики от природы очень чистоплотны и сами рады жить в чистом доме. Впрочем, бывают случаи, когда кот может не понимать, что от него хотят, и тогда их хозяевам приходится проявлять немало назойливости в «дрессировании» любимцев. Часто эта настойчивость не дает результата, потому что владельцы кошек не знают, как правильно выстроить процесс приучения кота к туалету. Если вы именно из таких хозяев, или только собираетесь заводить кошка – эта статья для вас.

Выбираем место для лотка

Главное правило расположения кошачьего лотка состоит в том, чтобы поставить его в доступном для хвостатого месте. Неплохим выбором будет туалет, дверь в который всегда должна быть открыта для котика. А вот размещать кошачий туалет рядом с мисками и поилками, где они питаются – плохая идея. У котов нет привычки ходить в туалет там, где они едят, поэтому приучить их ходить в лоток возле их столовой не получится.

Сразу после приобретения лотка покажите его вашему котику. Пусть он облезает и обнюхает его – это будет его первое знакомство с туалетом.

После кошачьей трапезы или после того, как котик проснулся, отнесите котика к лотку и покопайте пальцем в нем– так вы покажете пример своему любимцу. Если кот не желает идти в туалет, эту функцию можно повторить и позже. В конце концов котик поймет что ему следует делать с лотком, следуя вашему примеру.

Как приучить кота к лотку

Пробуйте разные наполнители

В случае, если кот ни в какую не хочет ходить в лоток, возможно, ему просто не нравится его наполнение. В магазинах продаются различные виды наполнителей для кошачьих туалетов, поэтому для начала приобретите небольшую упаковку и наблюдайте доволен ли ваш любимец.

Лучший наполнитель – древесный, ведь он имеет нейтральный запах, хорошо впитывает влагу и вонь, его можно смывать в унитаз и нравится абсолютному большинству котиков. Могут быть и исключения, когда коту больше понравиться глиняный или другой альтернативный наполнитель. Также следует следить за количеством наполнения в лотке – идеальным вариантом будет слой в 3-5 см, что позволит коту легко заворачивать за собой.

Возможны случаи, когда котам не нравится сам лоток, хотя большинство хвостатых могут ходить в любой туалет. Если проблема приучения к лотку все же не решается, попробуйте сменить сам кошачий туалет, выбрав высокую или закрытую модель. Некоторые кошки очень чистоплотны и хотят ходить в два лотка «по разным делам». Если у вас несколько котов – лучше если они будут ходить в индивидуальные лотки.

Убирайте запах с мест, куда не хотите, чтобы опорожнялся кот

Если вы заметили, что котик все же ходит в туалет в неположенном месте, сразу промывайте его водой с мылом, или, если не помогает, средством для удаления запаха мочи. Это нужно делать из-за того, что идя в туалет ваш любимец будет ориентироваться на место, где уже есть запах. Чтобы избавиться от они могут помочь и цитрусовые, перебивающие запах. Кот не станет ходить в туалет там, где вы разложите кожуры апельсина, или побрызгаете лимонным соком.

Оставляйте кошачий запах в лотке

Поскольку кот будет идти в туалет туда, где уже есть знакомый запах, вымочите салфетку в кошачьей моче и положите ее в кошачий туалет – это будет ориентиром для котика.

Если кот сходил туда, куда нужно – не убирайте лоток вчистую, а оставьте где-то треть влажного наполнителя, перемешав его с сухим.

Сразу же убирайте фекалии из лотка – кот не будет ходить в неубранное место. Также не забывайте мыть лоток раз в неделю со средством без сильного запаха.

Если берете взрослого кота – узнайте его привычки

Заводя кота, уже имеющую привычку к лотку, не забывайте поинтересоваться какие наполнители использовал предыдущий владелец и нет ли у котика особых привычек. По возможности возьмите старый лоток вместе с котом у его предыдущего хозяина.

Не наказывайте кота за вину и награждайте его за успехи

Ни в коем случае нельзя ругать или тем более бить кота, если он ходит в туалет не на правильном месте. Этим вы только разозлите котика, ведь он не будет понимать, из-за чего ему достается. Вместо этого используйте советы из этой статьи и благодарите котика за успехи чем-нибудь вкусненьким, или просто похвалите его и погладьте.

Как приучить кота к лотку

В среднем, приучение котика к лотку занимает от одного дня до двух-трех недель. Методически приучая кота к туалету и следование нашим советам точно увенчается успехом, вы будете довольны результатом, а ваш любимец будет вам благодарен.

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