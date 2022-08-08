Как привлечь деньги и удачу в свою жизнь: "магические" слова, которые принесут богатство

Существуют определенные ритуалы для привлечения денег, которые издавна были известны человечеству. Чтобы добиться успеха в финансовой сфере, нужно просто произносить правильные "магические" слова. Читайте о них в материале ТСН.ua.

Успех и богатство зависят не только от ваших стараний или ежедневного труда. Также очень важно, чтобы человек правильно настроил себя. Поэтому нужно знать, как привлечь деньги и удачу в свою жизнь.

В первую очередь, как утверждают эзотерики, существуют определенные слова, помогающие получить богатство. Ведь все, что мы говорим, имеет материальную сущность. Поэтому они обязательно рано или поздно материализуются. Позитивно заряженными на успех словами есть: богатство, счастье, успех, удача, процветание, радость, мечта.

Их нужно произносить как можно чаще.

Ритуал для привлечения денег царя Соломона

Царь Соломон известен своей мудростью. Своим потомкам он передал особый ритуал для привлечения денег, основанный на принципе тройственности. Формула звучит так: "Я привлекаю деньги! Я утверждаю счастье! Я умножаю любовь!".

Проговаривайте эту фразу несколько раз в день и уже совсем скоро в вашей жизни появятся успех и богатство.

Молитва о привлечении богатства

Существуют разные ритуалы для привлечения богатства / Фото: Pexels

В православии верующие просят о защите в любом деле и финансовом успехе святого Николая Чудотворца, своего святого покровителя или ангела-хранителя.

Если вы не знаете, как привлечь деньги и успех в свою жизнь, но и не прогневить Бога, читайте ежедневно такую молитву:

Святой Николай Чудотворец, молю Тебя о помощи. Прошу, будь ко мне суров, но справедлив. Пошли мне изобилие по вере моей и убереги от ошибок. Дай мне мудрости, чтобы грамотно распоряжаться деньгами, и привлеки возможности, дающие мне финансовую свободу. Надеюсь на тебя, потому что ты помогаешь каждому просящему. Да прославится имя твое во веки веков. Аминь!

Мантра буддистов, как привлечь деньги и удачу

Среди буддистов есть своя мантра, которую советуют читать всем, кто хочет привлечь в свою жизнь финансовый успех. Звучит она так: "Ом лакшми выганшры камала дхайриган сваха".

Ее тоже советуют читать ежедневно. В процессе нужно думать о своей цели, настроиться на богатство.

Как привлечь деньги и удачу в свою жизнь: правильно произносите "магические" слова

Если вы действительно хотите достичь определенных финансовых высот, нужно не только говорить "магические" слова, но и знать, как их правильно произносить: