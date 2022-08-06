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Как привлечь деньги в свою жизнь с помощью всего лишь веточки мяты

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Как привлечь деньги в свою жизнь с помощью всего лишь веточки мяты

Как привлечь деньги в дом и свою жизнь с помощью мяты? / Фото: pixabay.com

Издавна мята считалась мощным целебным растением. Однако это не все его полезные свойства. Наши предки знали, как привлечь деньги в дом с помощью веточки мяты. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

В старину украинцы точно знали, как привлечь деньги в свою жизнь. Для этого они использовали веточку мяты, которую клали в кошелек или сумку с деньгами. Верили, что приятный аромат растения помогает получить финансовое благополучие.

Существовали и другие народные приметы, как привлечь деньги и прочее с помощью обычной мяты:

  1. Скорее заработать нужную сумму – каждый вечер нужно отрывать от стебля мяты один листок, а затем сжимать в левой ладони. После этого подробно представьте, а лучше распишите свою цель.
  2. Чтобы получить желаемый ответ – перед сном положите под подушку веточку мяты, а затем загадайте самое заветное желание. Во сне к вам обязательно придет ответ.
  3. Спастись от негатива – возьмите небольшую кастрюлю, вскипятите в ней воду и добавьте несколько листочков мяты. Оставьте, чтобы настоялась, а затем перелейте в емкость. Смесь нужно использовать при уборке дома.
  4. Для привлечения спокойствия, удачи и финансового благополучия – перед подписанием ценных бумаг или важной поездкой обязательно съешьте три листочка мяты. Так вы можете привлечь спокойствие, удачу и деньги в свою жизнь.

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