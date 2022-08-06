Как привлечь деньги в свою жизнь с помощью всего лишь веточки мяты

Издавна мята считалась мощным целебным растением. Однако это не все его полезные свойства. Наши предки знали, как привлечь деньги в дом с помощью веточки мяты. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

В старину украинцы точно знали, как привлечь деньги в свою жизнь. Для этого они использовали веточку мяты, которую клали в кошелек или сумку с деньгами. Верили, что приятный аромат растения помогает получить финансовое благополучие.

Существовали и другие народные приметы, как привлечь деньги и прочее с помощью обычной мяты: