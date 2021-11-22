Как программа Зеленского меняет железную дорогу: на маршруте Измаил-Одесса запустили новый экспресс

Новый дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода начал курсировать между Одессой и Измаилом и получил название "Дунайский экспресс".

Всего до конца года Крюковский завод должен поставить Укрзализныце три новых поезда, о чем недавно Президент Владимир Зеленский сообщил на форуме "Большое строительство: новая железная дорога".

О начале работы "Дунайского экспресса" сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Реализация этого проекта, по словам главы правления АО "Укрзализныця" Александра Камышина, стала возможной благодаря подписанию между УЗ и руководство Одесской области меморандума о применении механизма Public Service Obligation (PSO).

PSO распространен в большинстве стран ЕС и предусматривает компенсацию перевозчику осуществления социально значимых перевозок. Ежегодная компенсация Укрзализныце за "Дунайский экспресс" составит не менее 5 млн гривен.

"В ближайшее время аналогичные проекты будут реализованы и в других областях страны", – сообщил Камышин.

Дизель-поезд ДПКр-3 состоит из 3 вагонов и рассчитан на 170 мест. Он выполнен в современном дизайне и соответствует современным требованиям обеспечения комфортных перевозок, в том числе для маломобильных групп населения. Его максимальная скорость составляет 140 км/ч. Стоимость проезда от Одессы до Измаила в "Дунайском экспрессе" установлена в размере 189 грн.

Из Одессы экспресс ежедневно будет отправляться в 19:50 и прибывать в Измаил в 00:32. Отправление из Измаила по расписанию в 01:29 и прибытие в Одессу в 06:11. По маршруту экспресс будет делать остановки на станциях Белгород-Днестровский, Кулевча, Сарата, Арциз, Главани, Дзинилор и Котлабух.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил о старте в рамках "Большой стройки" программы по созданию новой украинской железной дороги. Она предполагает масштабное обновление подвижного состава как пассажирских, так и грузовых перевозок. В частности, к 2028 году для Укрзализныци украинские производители изготовят около 50 000 новых грузовых вагонов, а в ближайшие два года Крюковский вагоностроительный завод изготовит 500 новых спальных вагонов. Также будет электрифицировано не менее 500 км путей.