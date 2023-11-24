Как проходит процедура призыва на службу в армию: детальное разъяснение от ВСУ

Российская пропаганда делает все, чтобы посеять панику. Украинцы почему-то думают, что после вручения первой повестки сразу отправляют на фронт. Нет, это совсем не так.

Об этом в эфире телемарафона сказал руководитель пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо

Как все происходит

По словам специалиста, первая повестка вручается военнообязанному гражданину в возрасте от 18 до 60 лет для уточнения его учетных данных. Человек должен:

появиться в ТЦК и СП;

пройти медицинское освидетельствование для того, чтобы выяснить его состояние здоровья и соответственно пригодность к службе;

предоставить весь пакет документов о специальности, образовании, семейном положении, наличии/отсутствии причин для получения отсрочки.

"Если есть причины для получения отсрочки, он предоставляет все эти документы. Соответственно, к мобилизации он не привлекается. Если же он имеет жалобы на здоровье, его признают ограниченно пригодным, таких людей могут потребовать для прохождения службы в тылу", – отметил Фитьо.

Только по результатам прохождения медосмотра, удостоверяющего пригодность к мобилизации, предоставления всех соответствующих документов и отсутствия причин для получения отсрочки военнообязанному дают вторую повестку.

"Это может быть в определенном каком-то периоде и времени. Вторая повестка – вызывают, это мобилизационное распоряжение. Согласно этому мобилизационному распоряжению военнообязанный направляется в мобилизационный центр. В учебном центре проходит обучение от месяца времени. Это базовая военная подготовка в профессии стрелка ", – сказал руководитель пресс-службы Сухопутных войск ВСУ.

Если профессия сложнее, например оператор-наводчик, оператор дронов, обучение увеличивается пропорционально программе – месяц-два-три. Также учения проходят за границей: в Британии, Испании, Германии, у наших партнеров.

"Только после того, как состоялось обучение, согласование, тогда мобилизованный военнослужащий направляется в свое подразделение, в которое его распределят", – отметил он.

Ранее адвокат разъяснил, можно ли в 17 лет уехать за границу во время военного положения.

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