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Как происходил сегодняшний обмен пленными: в СБУ показали видео

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
9173
Время на прочтение
1 мин
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Как происходил сегодняшний обмен пленными: в СБУ показали видео

Фото: Андрей Ермак/Facebook

Украина вернула из плена еще 116 защитников.

В Службе безопасности Украины показали видео, как проходил обмен пленными с РФ 4 февраля, в результате которого домой вернулись 116 защитников.

Соответствующее видео появилось на странице СБУ в телеграмме.

Правоохранители подчеркнули, что обмен стал результатом работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента и вернуть из плена каждого украинца!" — говорится в сообщении.

Напомним, 4 февраля в Украину вернулись 116 защитников, находившихся во вражеском плену. В их числе защитники Мариуполя, Херсона, Бахмута и других украинских городов.

В частности, домой вернулись 87 воинов ВСУ, двое из которых — из ССО, а также восемь бойцов ТрО, семь защитников из Нацгвардии, шесть — из Нацполиции, пять — из ГНСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС. Среди освобожденных из плена — два офицера и 114 рядовых и сержантов.

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Дата публикации
Просмотры
9173
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