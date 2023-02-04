Как происходил сегодняшний обмен пленными: в СБУ показали видео

В Службе безопасности Украины показали видео, как проходил обмен пленными с РФ 4 февраля, в результате которого домой вернулись 116 защитников.

Соответствующее видео появилось на странице СБУ в телеграмме.

Правоохранители подчеркнули, что обмен стал результатом работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по обращению с военнопленными.

"Жизнь каждого украинца – самая высокая ценность! Работаем над тем, чтобы выполнить поручение Президента и вернуть из плена каждого украинца!" — говорится в сообщении.

Напомним, 4 февраля в Украину вернулись 116 защитников, находившихся во вражеском плену. В их числе защитники Мариуполя, Херсона, Бахмута и других украинских городов.

В частности, домой вернулись 87 воинов ВСУ, двое из которых — из ССО, а также восемь бойцов ТрО, семь защитников из Нацгвардии, шесть — из Нацполиции, пять — из ГНСУ, двое из ВМС и один представитель ГСЧС. Среди освобожденных из плена — два офицера и 114 рядовых и сержантов.

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