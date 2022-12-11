Как происходит ДНК-экспертиза для поиска погибших и пропавших без вести: детали

Об этом больно писать, но каждый день в Украине увеличивается количество людей, которые считаются пропавшими без вести.

Об этом пишет Министерство здравоохранения.

«Мы всегда надеемся на лучшее, но важно знать, не стали ли наши близкие жертвами этой войны. Помочь с этим может ДНК-экспертиза», – говорится в сообщении.

Инициировать экспертизу для поиска погибших по собственному желанию невозможно, поэтому рассказываем, как это происходит.

Следует обратиться по месту жительства в отдел полиции с заявлением об исчезновении или поиске кровных родственников.

Следователь выносит постановление об отборе образцов биоматериала и назначении экспертизы для выделения ДНК-профиля.

Образцы биоматериала могут быть отобраны непосредственно в отделениях судебно-медицинской лаборатории или по поручению суда.

Образцы ДНК могут отбираться только у кровных родственников: родителей или детей пропавшего человека.

У умерших образцы отбираются судебно-медицинскими экспертами, которые передают их для обработки в научно-исследовательский центр МВД. Там выделяется ДНК-профиль и образцам присваивается уникальный идентификатор.

Сравнение ДНК-профилей пострадавшего и родственников производится в автоматическом режиме.

В случае обнаружения совпадений об этом информируется орган, назначивший экспертизу и проводящий досудебное расследование. Происходит информирование родственников погибшего.

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Как происходит ДНК-экспертиза

Для опознания тел из сотен безымянных могил в Изюме заработала мобильная ДНК-лаборатория. Родственники погибших сдают анализы, чтобы была возможность идентифицировать тела.

Отметим, что Франция передаст Украине еще одну мобильную ДНК-лабораторию для расследования военных преступлений, совершенных военными Российской Федерацией Харьковской области.

Между тем в Мелитополе оккупанты берут отпечатки пальцев и ДНК у коллаборантов. Сейчас с оккупантами сотрудничают, по меньшей мере, 7 работников женской колонии в Мелитополе. Некоторые из них имеют доступ к секретным материалам.

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