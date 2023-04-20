Как прописать (зарегистрировать) ребенка в 2023 году: подробная инструкция

Как зарегистрировать новорожденного, как прописать онлайн через Дию, в ЦНАПе, какие документы нужны читайте в материале ТСН.ua

Процедура прописки ребенка зависит от его возраста.

Регистрация (прописка) места жительства новорожденного

Как прописать новорожденного ребенка онлайн

Новорожденного ребенка можно зарегистрировать на онлайн-сервисе єМалятко.

Цифровым сервисом можно воспользоваться только если не получили бумажного свидетельства о рождении и имеете электронное медицинское заключение о рождении ребенка и если у вас есть электронная подпись.

Благодаря электронной подписи вы регистрируетесь на сервисе, заполняете онлайн-заявление и ждете письма, которое известит об оформлении свидетельства о рождении.

Далее в єМалятко нужно внести данные о родителях и ребенке, а напротив услуги о регистрации места жительства поставить галочку. Оформление состоится в течение одного рабочего дня с момента подачи заявления.

Регистрация новорожденного оффлайн

Зарегистрировать малышей можно также:

в региональном ЦНАПе,

в отделе Государственной регистрации актов гражданского состояния ДРАЦСи одновременно с регистрацией рождения,

в органах соцзащиты (одновременно с подачей заявления в помощь при рождении ребенка).

После предоставления соответствующих документов регистрацию должны произвести в день обращения.

Какие документы нужны для регистрации (прописки) новорожденного

Для регистрации ребенка в ЦНАПе, ДРАЦСе или отделении соцзащиты необходимы документы:

Документы, удостоверяющие личности обоих родителей (паспорта, ID-карты или электронные документы в Действии).

Свидетельство о рождении ребенка.

Квитанция об уплате административного сбора/государственной пошлины

Согласие ипотекодержателя или доверительного собственника (при условии пребывания жилья в ипотеке, доверительной собственности).

Заявление о регистрации.

Можно ли прописать ребенка отдельно от родителей

Новорожденную можно прописать исключительно по месту регистрации родителя, если родителей нет – в жилище одного из опекунов. Однако, при наличии любого родителя, ребенок должен быть прописан только с ними. Даже самые близкие родственники не могут зарегистрировать новорожденную у себя.

Регистрация места жительства (прописка) ребенка младше 14 лет

Условия регистрации ребенка в возрасте до 14 лет

Если родители ребенка живут вместе или у ребенка есть только один родитель, прописать место жительства ребенка в возрасте до 14 лет может один из родителей или законный представитель с согласия одного из родителей.

В противном случае требуется согласие обоих родителей или нотариально заверенное согласие второго родителя на регистрацию ребенка.

Ребенок может быть зарегистрирован только по одному адресу.

Если ребенок проживает в нескольких местах:

Если ребенку до 10 лет место жительства малолетнего ребенка решают родители.

Если до 14 лет она совместно с родителями определяет место своего проживания.

После 14 лет ребенок самостоятельно принимает решение о своем пребывании и регистрации (в случае, если родители живут по отдельности).

Как зарегистрировать ребенка до 14 лет

Зарегистрировать ребенка можно онлайн через Дию или в ЦНАПе.

Как прописать ребенка через Дию

Нужно авторизоваться на портале.

Заполнить онлайн-форму декларации места жительства ребенка.

Подписать электронную подпись.

Сразу в действии можно оплатить государственную пошлину.

Если необходимо получить согласие от второго родителя во время заполнения заявления, когда будете указывать информацию о втором родителе, укажите адрес электронной почты. После формирования этого заявления на указанный адрес поступит письмо со ссылкой на ваше заявление, в котором можно в течение суток дать согласие с помощью электронной подписи.

Зарегистрировать ребенка в Дии возможно только если оба родителя имеют личные кабинеты на онлайн-портале. В противном случае регистрировать ребенка нужно офлайн в ЦНАПе.

ЦНАП регистрация места жительства ребенка до 14 лет

Для этого следует обратиться в региональное отделение ЦНАПа с соответствующими документами. Для регистрации необходима выписка из реестра территориальной общины о задекларированном месте жительства, который можно получить только в Центре предоставления административных услуг.

Документы, которые необходимо предоставить для регистрации ребенка в ЦНАПе:

Документы, удостоверяющие личности обоих родителей (паспорта, ID-карты или электронные документы в Действии).

Свидетельство о рождении ребенка или паспорт.

Квитанция об уплате административного сбора.

Согласие ипотекодержателя или доверительного собственника (при условии пребывания жилья в ипотеке, доверительной собственности).

Заявление на регистрацию и снятие с регистрации.

Если место жительства родителей зарегистрировано по разным адресам, второму родителю нужно предоставить в ЦНАПе еще и разрешение на регистрацию места жительства ребенка. Присутствие обоих родителей в этом случае обязательно. Разрешение будет не нужно, если место жительства ребенка определено судом или органом опеки.

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